2018-09-10T18:23:43+03:00
Общество

Обновлением Набережной займется компания, построившая Волгоград Арену

К реконструкции нижней террасы АО «Стройтрансгаз» приступит в 2019 году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"СТГ" доверят сделать гранитные спуски к воде и озеленение Набережной."СТГ" доверят сделать гранитные спуски к воде и озеленение Набережной.
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Набережную в Волгограде, похоже, закрыли забором надолго. Планы по ее обновлению у властей просто наполеоновские. Ремонт верхней террасы, ротонды и пропиллеи, который делают сейчас, - лишь малая часть работ (здесь сейчас работает компания «Приволжтрансстрой»). Главные преобразования коснутся нижней террасы. Ее реконструкция рассчитана на несколько лет. А 10 сентября определили подрядчика, который займется ее преобразованием. Победителем конкурса, как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, стала уже знакомая волгоградцам компания АО «Стройтрансгаз». Это она построила «Волгоград Арену» и благоустроила территорию вокруг. А также восстанавливала склоны стадиона, уплывшие на рокадную дорогу после июльских ливней. Теперь «СТГ» доверили набережную.

По проекту подрядчик должен будет сделать прогулочную аллею вдоль Набережной, да не простую, а из гранитной плитки.

- Такое же гранитное покрытие появится и на центральных площадках спуска к воде и бронекатера «БК-13», - уточняют в администрации Волгограда.

А еще "СТГ" должен построить скейт-площадки со специальным покрытием и велосипедные дорожки, протяженностью более километра. И парковку на 300 машиномест.

На все эти работы из бюджетов выделено 644,7 миллионов рублей. Именно такая сумма контракта указана в документации, размещенной на сайте Госзакупок.

Планы большие, делать будут несколько лет и обещают не торопиться. Фото админимтрации Волгограда.

Планы большие, делать будут несколько лет и обещают не торопиться. Фото админимтрации Волгограда.

Но основное внимание обещают уделить озеленению. В планах – высадить порядка 10 тысяч молодых деревьев, но прежде сделать для них поливочный водовод. А еще обещают новое освещение, систему видеонаблюдения и звукового оповещения, WI-FI, новые уличные туалеты, клумбы и вазоны для цветников.

В зиму, что радует, делать ничего не будут. «СТГ» приступит к работам в следующем - 2019 году. А за эти полгода, как уточняют в мэрии Волгограда, «компания проведет необходимые подготовительные мероприятия». Ну хоть не будут торопиться, как к мундиалю.

Напомним, что Набережную Волгограда капитально не ремонтировали со дня ее постройки в 1952 году. В 2017-м первым делом отремонтировали причалы и обновили сети электроснабжения.

В планах еще построить на Набережной новые фонтаны, открытый амфитеатр и пешеходный мост, а также обновить причальные стенки и проложить новую сеть инженерных коммуникаций. Кто выполнит эти работы еще, не определили: конкурс состоится в ближайшее время.

Да и еще ж на Набережной появится Дворец торжеств в здании, где до недавнего времени располагался комитет ЖКХ и музей водоканала. Но это инвестиционный проект.

Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

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