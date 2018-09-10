Месть за патриотизм

СЕГОДНЯ 17:16 2018-09-10T17:18:37+03:00

От санкций США пострадал не только Олег Дерипаска, но и рабочие его предприятий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Одна из самых влиятельных американских газет - The New York Times - опубликовала на своих страницах сенсационное расследование. Журналисты газеты пришли к выводу, что санкции против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски – ГК «Русал», группы ГАЗ и En+ Groupp – месть за отказ сотрудничать со спецслужбами США.

Газета, ссылаясь на собственные источники из правительства США, утверждает, что в 2014-2016 годах Минюст США и ФБР безуспешно пытались превратить Олега Дерипаску в своего информатора и «делиться сведенями» о вмешательстве России в ход выборов президента США и помощи действующему президенту штатов Дональду Трампу во время предвыборной гонки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Однажды агенты ФБР без всяких предупреждений явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке и стали расспрашивать его о том, мог ли Пол Манафорт - его бывший деловой партнер, который позже стал главой предвыборного штаба Трампа, - быть связующим звеном между предвыборным штабом и Кремлем, - пишет The New York Times - По словам американских чиновников, эта попытка завербовать Дерипаску была частью более масштабной скрытой программы американцев, направленной на то, чтобы оценить вероятность налаживания сотрудничества с примерно полудюжиной богатейших россиян».

Взамен российскому бизнесмену обещали помочь с американской визой для свободного посещения страны и оказать другое содействие. К слову, у Олега Дерипаски в США – деловые интересы. Ведь он владеет десятком разнопрофильных компаний, продукция которых поставляется по всему миру, а «Русал» - второй по величине производитель алюминия в мире.

Дерипаска сотрудничать с американцами отказался, назвал версии про связь России со штабом Дональда Трампа бредом и заявил, что не хочет в дальнейшем встречаться с агентами ФБР.

Попытку вербовки спецслужбы США предприняли в сентябре 2015 года. Спустя год предпринята еще одна попытка «подружиться» с российским бизнесменом. И снова отказ.

А потом США ввели санкции. Под действие которых попали около 200 тысяч человек, работающих на предприятиях Олега Дерипаски. К слову, сам бизнесмен публично заявлял, что готов рассказать конгрессу США, как в 2015 году он работал с известным международным консультантом Полом Манафортом. Это было задолго до того, как на горизонте появилась фигура Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты. При этом уточнил, что не верит в возможную связь России и штаба Трампа.

По санкции попали ГК «Русал», En+ Group и предприятия группы ГАЗ – крупнейшего в России производителя автобусов. По мнению некоторых союзников Дерипаски, санкции – наказание строптивому бизнесмену за отказ дружить с американскими спецслужбами.

СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК – БЕЗ РАБОТЫ

Казалось бы, рядовому человеку от этих санкций ни жарко, ни холодно. Вот только от их введения пострадает не только бизнес, но и 200 тысяч вполне живых работников предприятий Олега Дерипаски. А вместе с семьями количество пострадавших вполне может приблизиться к миллиону. Компании теряют рынки сбыта, следовательно, падает прибыль. Кроме того, они теряют доступ к недорогим европейским и американским кредитам. В общей сложности, прямая угроза пострадать от санкций висит над коллективами предприятий Олега Дерипаски (а это, напомним, около 200 тысяч человек). Еще полмиллиона трудятся на предприятиях в смежных отраслях. Их тоже так или иначе затронули санкции. Потеря или значительное сокращение рынков сбыта, перебои в работе поставщиков сырья и комплектующих способны вызвать частичную или полную консервацию производств, всплеск безработицы и социальной напряженности, ведь большинство предприятий находится в провинции, где экономическая ситуация оставляет желать лучшего, а работа в солидной компании – гарантия относительно спокойного будущего. Сотни тысяч семей в одночасье могут остаться без средств к существованию. Просто потому, что владелец бизнеса оказался патриотом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти России комментировать расследование американских журналистов не стали. При этом отметили, что США в последнее время очень грубо пытаются вербовать россиян и оказывают на них различного рода давление. Таким образом, не Россия вмешивается во внутренние дела США, а наоборот, США пытается нанести максимальный урон экономике России.