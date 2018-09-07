Главные по дырочкам: как волгоградский «Ротор» пробивал "Ковер особого назначения»

СЕГОДНЯ 18:32 2018-09-07T18:59:20+03:00

Футболисты приняли вызов в борьбе за право называться самой техничной командой Олимп-Первенства ФНЛ

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Необычный челлендж среди клубов лиги Олимп-Первенство ФНЛ запустил ФК «Химки» накануне игры с «Ротором». Москвичей так впечатлил донской ковер, который внезапно стал талисманом ФК «Ростов», что вдохновил их создать эдакий «Ковер особого назначения».

Суть челленджа проста: в ковре, который крепят к воротам, сделали четыре мишени – две вверху по углам, две – внизу. За попадание в верхний угол – 9 баллов, за попадание в нижний – 6 баллов. Каждая команда выбирает пять футболистов, которые должны с первой попытки поразить цель. Набранные игроками баллы суммируют, а в конце сезона по этим очкам выбирают самую техничную команду ФНЛ.

- Ну что, хайпанем немножечко, - с таким посылом игроки ФК «Химки» и дали старт. Они «забили» на 27 очков и передали эстафету волгоградскому «Ротору», который 31 августа приезжал к ним на игру.

Сине-голубые привезли «Ковер» за тысячу километров в Волгоград. И записали здесь ответный ролик.

- Мы принимаем вызов. Тьфу ты.. ковер особого назначения! Вот сегодня и узнаем, кто в команде главный по дырочкам, - смеется Антон Пискунов.

Ковер развесили, игроков отобрали.

Первым бил нападающий Александр Коротаев. Он легко и непринужденно уложил мяч в правый верхний угол и заработал 9 очков.

- Меня зовут Олег Николаев, и да, я выпивал с Игорем за любовь! – шутит молодой полузащитник перед тем, как бить по ковру. Юморил, но попал. Правда, в нижний угол на 6 очков.

А вот роторовец Андрей Мязин пошутил, что наверно будет первым, кто промахнется. И промахнулся.

- Я Исмаил Эдиев, и в любой непонятной ситуации я на связи, - смеется, представляясь на камеру, капитан сине-голубых. Он бил в правых верхний угол. Почти попал. Но почти, как известно, не считается.

Пятым участником игры стал полузащитник «Ротора» Альберт Шарипов. Удар, и мяч свободно залетает в левый верхний угол. Плюс 9 очков.

Итого в копилке «Ротора» в этом необычном челллендже 24 очка.

- Мы сделали свой ход и теперь везем ковер в Новосибирск, где 8 сентября играем с ФК «Сибирь», - подытожил Антон Пискунов.

Полную ответную версию можно посмотреть здесь (осторожно: присутствует ненормативная лексика).

И пошел «ковер» по рукам, точнее по командам.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Откуда взялся ковер? Недавно на матч между ФК «Ростов» и ФК «Енисей» в рамках Премьер-лиги один из донецких фанатов притащил ковер и размахивал ним вместо баннера, выкрикивая слова поддержки своей команде. Необычный болельщик так запомнился игрокам, что после матча (который дончане, к слову, выиграли) футболисты пригласили его на встречу. А его ковер теперь украшает штаб-квартиру клуба и уже стал талисманом «Ростова».