Почему постоянно меняется квитанция за ЖКУ

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-07T17:20:55+03:00

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- Квитанция по оплате ЖКУ у нас меняется по нескольку раз в год. Пенсионерам сложно понять изменения. Зачем управляющая компания это делает? Виктор Мещеряков.

Новую форму платежного документа и сведения, которые в нем должны содержаться, утверждает Минстрой России. Последние изменения произошли 1 июля 2018 года. В новой платежке больше информации: отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (УК или ТСЖ); плата за коммунальные услуги, рассчитанная с применением повышающего коэффициента; размер долга, неустойки и штрафы; более подробно расписана плата за ресурсы на содержание общего имущества. Появились в квитанции и два дополнительных поля для идентификаторов Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). С помощью идентификатора платежного документа и единого лицевого счета можно проверить достоверность квитанции в системе dom.gosuslugi.ru. Под запретом теперь реклама на квитанциях.

Порядок расположения строк в платежке может меняться, но утвержденный перечень обязательной информации - нет.

Еще одно изменение появится в платежках жителей Волгоградской области с января 2019 года. В регионе определили оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), проще говоря, организацию, которая будет отвечать за вывоз, транспортировку и утилизацию мусора. Эта услуга перейдет из жилищной в коммунальную и будет рассчитываться по количеству проживающих, а не по квадратным метрам помещения. В квитанции ее вынесут отдельной строкой.