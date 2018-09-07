2018-09-07T17:13:28+03:00
Недвижимость

Как сделать перерасчет платы за коммуналку за время отсутствия в квартире

На вопросы волгоградцев отвечают специалисты инспекции Госжилнадзора Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Делают перерасчет при отсутствии жильцов в квартире пять и более дней подряд.Делают перерасчет при отсутствии жильцов в квартире пять и более дней подряд.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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- Летом всей семьей ездили по путевке в санаторий. Нас не было дома три недели. В таких случаях нам всегда делали перерасчет за «коммуналку». Мы пользовались этим правом много лет. Но когда в этот раз принесли подтверждающие наше отсутствие документы в управляющую компанию, в перерасчете платы за жилищно-коммунальные услуги нам отказали. Сказали, что законы изменились. Так ли это? Виктор Михайлович.

С 1 января 2017 года управляющие организации (УК или ТСЖ) получили право отказывать в перерасчете платы за временное отсутствие в квартире тем собственникам, которые оплачивают «коммуналку» по нормативам. Это касается тех случаев, когда в квартире есть техническая возможность для установки индивидуальных приборов учета.

- Рассчитывать на перерасчет можно в том случае, если в квартире нет технической возможности для установки индивидуальных счетчиков и это подтверждено соответствующим актом. Такой акт может составить управляющая либо специализированная организация. Если же подтверждающего документа нет, то при отсутствии счетчиков в квартире перерасчет не производится, - поясняют в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.

Делают перерасчет при отсутствии жильцов в квартире, не оборудованной приборами учета, пять и более дней подряд. К заявлению о перерасчете обязательно нужно приложить документы, подтверждающие ваше временное отсутствие и его продолжительность. Это могут быть копия командировочного удостоверения, проездные билеты, путевка в санаторий.

Но пересчитают плату только за коммунальные услуги, например, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергию. Плата за содержание и ремонт жилья, которая занимает львиную долю летнего платежа за ЖКУ, к таковым не относится. Как и отопление в холодный период. Также не подлежит перерасчету плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом. Их предоставляют даже в отсутствие потребителя.

Сделать перерасчет платы за коммунальные услуги должны в течение пяти рабочих дней после получения письменного заявления, если вы подали его до отъезда или не позднее тридцати дней после возвращения.

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