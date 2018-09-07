Где в Волгограде отключат горячую воду в сентябре 2018

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-07T16:32:19+03:00

Отключения горячей воды в Волгограде продолжатся в сентябре 2018. Потерпеть без кипятка в кране придется жителям шести районов – от пары дней до двух недель [где, когда, график отключений горячей воды]

Изменить размер текста: A A

Думали, лето закончилось и отключений горячей воды в Волгограде уже больше не будет? Зря расслабились. Ведь на время чемпионата мира по футболу в городе отключения не проводились. А значит, не проводились и профилактические работы. Их не отменили, их просто перенесли – на осень. Так что в сентябре сотрудникам «Концессии теплоснабжения» предстоит еще много работы. И отключения горячей воды в сентябре 2018 затронут почти все районы Волгограда. Где-то воды не будет всего пару дней, а кому-то придется запастись терпением на две-три недели.

Хочется напомнить волгоградцам, что отключения – вынужденная мера, чтобы провести все необходимые гидравлические испытания сетей, почистить и обновить оборудование в котельных. Так что все это ради вашего же блага и дальнейшей бесперебойной подачи горячей воды.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СЕНТЯБРЕ 2018 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКОЙ РАЙОН

С 11 сентября по 1 октября

- улица 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

- улица Андреева, 13

- улица Атласова, 16

- улица Баскунчакская, 5

- улица Батова, 1, 3, 5, 9, 10

- улица Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

- улица Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

- улица Быкова, 4а

- улица Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

- улица Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

- улица Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

- улица Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

- улица Клименко, 7, 7а, 9, 11

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

- улица Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

- улица Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

- улица Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

- улица Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

- улица Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

- улица Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

- улица Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7

- улица Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

Также в список попали 14 детских садов: 73, 170 (улица Клименко, 8 и просспект Ленина, 205), 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 358.

И школы: 1, 3, 12, 17, 29, 94; межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа №2.

И медучреждения: областной клинический наркологический диспансер, станция скорой помощи, детская поликлиника №17, поликлиника №1, наркологический кабинет, детская больница №2, роддом №1, женская консультация, противотуберкулезный диспансер, клиническая больница №4.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 11 сентября по 1 октября

- улица Ватутина, 8, 10, 12, 14

- улица Курильская, 5, 7, 9

- улица Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

А также детский сад №314, школа-интернат №8 и частная интегрированная школа.

С 18 по 19 сентября

- улица Ватутина, 8, 10, 12, 14

- проспект Волжский, 2, 4, 6, 8, 12

- улица Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Детский сад №174 и школа № 2.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 10 по 11 сентября

- улица К. Либкнехта, 13, 21

- проспект Жукова, 85, 95, 105,115

- улица Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

- улица Хорошева, 46, 48

Также 5 детсадов: №№ 10, 32, 263, 265, 385, школа №96 и военный госпиталь №413.

С 11 по 24 сентября

- бульвар 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

- улица 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19

- улица Ангарская, 7б, 13

- улица Бурейская, 1, 1а, 1в, 1д

- улица Жирновская, 9

- улица Качинцев, 108, 108а, 110, 112

- улица Московская, 5а, 6а

- улица Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54

- улица Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

- улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

- улица Тимофеева, 10

- улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

- улица Фастовская, 168

- улица Щербина, 10

Семь детских садиков - №№ 24, 35, 261, 300, 350, 362, 380,

Две школы - № 67, 102, также детская школа искусств №5 и спортшкола по зимним видам спорта.

Из медучреждений попадают: областная клиническая больница №1, областная клиническая психиатрическая больница №2, областная наркологическая больница, областная станция переливании крови, центр медицины катастроф, центр гигиены и эпидемиологии.

С 11 сентября по 1 октября

- бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

- улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

- улица 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

- улица Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

- улица Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

- улица Ессентукская, 3, 19

- улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

- улица Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

- улица К.Симонова, 8, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

- улица Колпинская, 1а, 1б, 9, 11

- улица Космонавтов, 17,19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

- улица Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

- улица Кутузовская, 1, 9

- проспект Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 112

- улица Панкратова, 60

- улица Полесская, 6

- улица Республиканская, 12, 14, 16, 20, 22, 24

- улица Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16

- улица Толбухина, 9, 36, 38, 40

- улица Фестивальная, 17

- улица Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38

Детские сады: №№ 5, 17, 20, 58, 58/2, 105, 176, 183, 203, 241, 242, 266, 277, 290, 336, 341, 342, 366, 390

Школы: №№ 33, 40, 85, 97, 101, 128; лицеи №№ 8, 9; музыкальная школа № 5; спортивные школы №№10, 23.

А также каток «Новое поколение» (улица 8-й Воздушной Армии, 7) и поликлиника № 28.

С 24 по 26 сентября

- улица Аракская, 29, 31, 33, 35

- улица Безымянная, 1

- улица Хорошева, 14, 20

Также школа-интернат №2 и госпиталь МВД

С 26 по 28 сентября

- поселок Аэропорт 18, 19, 20, 21

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 10 по 14 сентября

- улица Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

- улица Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

- улица Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

- улица Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

- улица Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

- улица Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

- улица Селенгинская,11, 16

- улица Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

- улица Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

- улица Нурадилова, 7

Детские сады: №№ 37, 97, 100, 315, 328, 356

Школы: №№ 6, 44; детская школа искусств № 4, гимназия №1, школа «Поколение», школа олимпийского резерва № 7

А еще - поликлиника №12.

С 17 по 20 сентября

- улица 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а

- улица Бакинская, 13

- улица Глазкова, 15, 23, 27

- улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20

- улица Землянского, 3, 5, 9

- улица Коммунальная, 18

- улица Комсомольская, 6, 8

- улица Краснознаменская, 6, 8

- проспект Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60

- улица Ленина, 6, 11

- улица Наумова, 14

- улица Порт-Саида, 7а

- улица Пражская, 1

- улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

- улица Чуйкова, 37

Детские сады №№ 54, 95, 156, 198, 224, 354 «Радость», музыкальная школа № 8, гимназия № 3, школа олимпийского резерва.

Также в списке на отключение - областной клинический противотуберкулезный диспансер, детская инфекционная клиническая больница № 21, детская клиническая психиатрическая больница, Дом ребенка, стоматологическая поликлиника №1, физиотерапевтическая поликлиника, пульмонологический санаторий, городская клиническая больница № 3, городская клиническая поликлиника №3

Попали и областной архив, Сбербанк, областная администрация, ТРК «Европа-Сити-Молл», ЮТК, академия МВД.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 18 по 19 сентября

- улица Баррикадная, 19, 19а

- улица Бобруйская, 1, 1а

- улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18

- улица Гомельская, 1

- улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17

- улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

- улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

- улица Иркутская, 8

- улица Калинина, 19, 21, 23, 25

- улица Каменская, 4, 6, 8, 10

- улица Канунникова, 9

- улица Ким, 18

- улица Клинская, 33, 34, 35

- улица Ковровская, 4

- улица Козловская, 16, 16а, 25, 37

- улица Краснослободская, 17, 19

- улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

- улица Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10а

- улица Липецкая, 5, 7

- улица Моздокская, 3, 5, 7

- улица Новоузенская, 10а

- улица Огарёва, 1, 2, 7

- улица Пугачевская 5г, 5д

- улица Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27

- улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

- улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29

- улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

Детские сады: №№ 19, 28, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310, 320, 337, 351

Школы - №№ 21, 48, 77; гимназии №№ 4, 5; школа-интернат, школа олимпийского резерва №1, межшкольный учебный комбинат «Юность», детско-юношеский центр.

Медицинские учреждения: детская клиническая больница № 8, областная клиническая больница №3, поликлиники № 4, 6, детская поликлиника № 6, стоматологическая поликлиника № 9

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 13 по 14 сентября

Только больница № 4.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 11 сентября по 01 октября

- улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137

- улица Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94

- улица Вельботная, 3, 5

- улица Закавказская, 1, 2, 2а, 6

- улица Изоляторная, 2

- улица Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149

- улица Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12

- улица Люблинская, 4

- улица Маресевой Зины, 3, 9, 15

- улица Минина, 4, 10, 16

- улица Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

- улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

- улица Турбинная, 184, 186, 188, 259

- улица Федотова, 4

Детские сады: №№ 18, 75, 85, 255, 284, 292, 325, 339, 368, 377

Школы №№ 24, 56, 100, лицей № 10, гимназия №10, ПТУ №21, ПТУ №26

А также консультативно-диагностический центр для детей №1 и Волгоградский медицинский клинический центр.