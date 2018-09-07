Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию крупного социального проекта в Котельниково

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-07T15:52:46+03:00

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Современная городская среда создана в жилом районе «Восточный», где построены десять жилых домов, общежитие на 200 мест и гостиница — площадь жилой застройки составляет 19,7 тысячи квадратных метров. Удобство проживания обеспечивается, в том числе, и благодаря высокому уровню благоустройства – «Восточный» изобилует удобными скамейками, беседками, прогулочными дорожками и спортивными площадками для детей и взрослых. Важная составляющая - прекрасно спланированная улично-дорожная сеть. Всего с начала реализации проекта строительства новых жилых районов в микрорайоне «Восточном» проложено 26,3 тысячи квадратных метров дорог и пешеходных дорожек.

Детсад на сто мест и 29 индивидуальных коттеджей возведены в жилом районе «Дубовая роща», расположенном рядом с «Восточным». И сейчас жители города Котельниково Волгоградской области с нетерпением ожидают важного события – открытия нового детского сада.

Компания ответственно отнеслась к проектированию и строительству детского учреждения, в котором предусмотрено все для удобства маленьких воспитанников. Игровые, спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, учебные кабинеты оснащены детской мебелью, а также пандусами, лифтом и другими устройствами для детей с ограниченными возможностями.

Теплый сезон в Котельниково длится почти восемь месяцев, поэтому строители постарались, чтобы дети могли интересно и приятно проводить время на свежем воздухе в современных игровых комплексах и беседках.

О безопасности маленьких котельниковцев позаботятся современные системы контроля управления доступом, видеонаблюдение, система оповещения и противопожарная сигнализация.

Детский сад готов к эксплуатации и начнет работу после передачи объекта в муниципальную собственность.

Общий объем затрат инвестора на развитие жилых районов на первоначальном этапе составляет 4,5 млрд. рублей.

«Общий объем социальных расходов компании, включая поддержку науки и образования, модернизацию городской среды в городах присутствия, поддержку детского спорта, проведение в Новомосковске хоккейного турнира на Кубок "ЕвроХима", благотворительность и общественные проекты в регионах, составили в 2017 году 1,23 млрд. рублей, - отметил генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. - Также в прошлом году на строительство жилья для сотрудников предприятий компании, сопутствующей инфраструктуры и социальных объектов было направлено 1,44 млрд рублей».

Строительство в «Дубовой роще» начато только в 2017 году, но уже сегодня можно увидеть, как преображаются улицы жилого района и меняется облик города Котельниково в целом.