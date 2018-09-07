Больная астраханка после операции три дня лежала на улице, пока ее дочка веселилась с друзьями

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-07T14:01:45+03:00

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Кто-то жизнью рискует ради незнакомых людей, а кому-то и родная мать – по боку.

В службу спасения Астрахани 5 сентября поступил звонок от женщины. Та попросила помощь в транспортировки больной матери. Мол, без их помощи она может умереть.

Оперативный отряд был на улице Осипенко Трусовского района через 20 минут. Добираться до нужного дома пришлось по частному разбитому сектору. Калитку маленького разваливающегося домика открыла женщина. Она с трудом держалась на ногах, и от нее несло перегаром. Хозяйка махнула рукой на бабушку, лежащую во дворе на матрасе. Когда пенсионерка увидела гостей, то не могла сдержать улыбки.

- Приехали!

Не удивительно, что бабушка так обрадовалась спасателям. Она рассказала им, что во вторник ее выписали их больницы – делали операцию по пересадке кожи после сильнейшего ожога бедер и ягодиц. Дочка разорилась на такси. Ее выгрузили из машины и положили во двор. Заносить в дом грузную пассажирку (около 120 килограммов) таксист отказался. Так что она осталась лежать на улице.

Дочка вынесла из дома матрас, уложила на него мать и кинула простынку. А потом отправилась отмечать возвращение родственницы из больницы с друзьями. Несчастная пожилая женщина провела на улице трое суток. Особенно тяжело приходилось пенсионерке ночью – температура воздуха опускалась до +10.

- Когда мы приехали, в доме кроме дочери находилось еще трое пьяных мужчин. Правда, только один был более менее адекватный. Мы перенесли бабушку в дом на специальных мягких носилках. За мою 14-летнюю практику – это первый подобный случай. Ведь за пенсионеркой нужен уход, а ее просто бросили на улице. Родственники объяснили, что не смогли ее поднять. Хотя можно было позвать тех же соседей. Дома были одеяла, - рассказал "КП-Волгоград" руководитель дежурной смены № 2 аварийно-спасательного отряда Астрахани Михаил Болтов.

Кстати, сама бабушка на дочку не жаловалась, а лишь благодарила спасателей. Видимо, пенсионерка привыкла к такому обращению