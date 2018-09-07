Скоростной интернет пришел в Заволжье

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-07T10:46:48+03:00

Галина Жигулева одна из первых, кто стал абонентом цифровых услуг в Погромном. Фото: Ростелеком.

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Еще совсем недавно населению сельской глубинки Волгоградского региона приходилось только мечтать о том, чтобы воспользоваться интерактивным телевидением и высокоскоростным интернетом. Эти услуги были доступны лишь жителям Волгограда и некоторых крупных городов области.

Теперь же благодаря строительству современной цифровой инфраструктуры и прокладке новых оптоволоконных сетей селяне получили равные с горожанами технологические возможности.

Инвестиции Ростелекома в развитие телекоммуникационных услуг в частном секторе уже позволили подключить интерактивные сервисы компании жителям более 2,5 тыс. домохозяйств региона. А с завершением строительства цифровой сети в поселке Погромный Средне-Ахтубинского района еще более 1 тыс. человек смогут получить доступ к высокоскоростному надежному интернету по технологии PON.

ПОСМОТРЕТЬ И ОЦЕНИТЬ

Убедиться в отличной работе интерактивных услуг и собственно интернета в Заволжье смогли в ходе пресс-тура и журналисты. Жители Погромного радушно приглашали представителей СМИ в домовладения и делились впечатлениями о современных цифровых решениях от Ростелеком.

Ведь главное преимущество технологии PON - высокая скорость доступа в интернет и более 200 каналов «Интерактивного ТВ» по единому оптическому кабелю. Оптика проводится непосредственно в дом абонента, давая возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.

Фото: Ростелеком.

Галина Жигулева - одна из первых, кто стал абонентом цифровых услуг в Погромном. Подключив не только интернет, цифровое телевидение, но и видеонаблюдение, женщина не скрывает, что в ее случае это необходимость. И качеством она очень довольна.

- У нас в доме находится пожилой человек, инвалид, и маленькая внучка, - делится Галина Жигулева. - Теперь, уходя на работу, мы спокойны, что и бабушка, и ребенок, и дом находятся под присмотром. Все, что происходит, мы видим на экране своих телефонов.

СКОРОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ

И действительно, для людей из малых городов и деревень интернет становится безграничным и практически безлимитным. Это существенный технологический прорыв и большая проделанная работа специалистов.

- Обеспечение оптикой районов малоэтажной застройки - один из ключевых проектов компании в 2018 году. Эта инициатива реализуется в рамках собственной инвестиционной программы, это наш вклад в развитие цифрового общества России. В перспективе мы планируем расширять географию проекта и в следующем году продолжим заводить высокоскоростной интернет в частный сектор Волгоградской области, - отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». - В Волгоградской области таких шагов Ростелеком сделал уже немало. Жители 25 сельских населенных пунктов региона из запланированных 28 уже получили возможность пользоваться интерактивными сервисами. Это существенные инвестиции в цифровое будущее частного сектора области и работа на благо жителей, чтобы они могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий и удаленных сервисов наравне с горожанами.

Оборудование PON, установленное на площадке станции телекомуникаций Волжского. Фото: Ростелеком.

КСТАТИ

Узнать подробности, подключить интернет и другие сервисы можно на сайте rt.ru, по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 или в ближайшем центре продаж и обслуживания компании Ростелеком.

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