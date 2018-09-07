Как изменится стоимость новых автомобилей с повышением НДС?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-07T10:38:26+03:00

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РОСТ НДС ДО 20% - ЭТО НЕ ПРОГНОЗ, А РЕАЛЬНОСТЬ

Спокойная жизнь для тех, кто планирует купить/обновить машину, наступит не скоро. Только успели автопроизводители проиндексировать цены на свои модели с учетом повышения ставок утилизационного сбора и акциза на мощные машины, как государство объявило о росте НДС до 20%. Быстро пройдя все необходимые стадии, законопроект был утвержден Госдумой 24 июля 2018 года и в начале августа подписан Президентом РФ. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Налоговая нагрузка на многие отрасли промышленности увеличились, но в особенности это касается автопрома. Институт Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента) провел опрос среди руководителей крупных российских компаний и 80% заявили о том, что повысят цены из-за изменения ставки НДС.

НАЛОГОВАЯ ЦЕПОЧКИ В АВТОПРОМЕ: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ РЯДОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ

Повышение НДС, кроме явного влияния, проявляющегося в росте цен, приводит к необходимости увеличить объем оборотных средств предприятия. Компании нужно больше свободных средств на счетах, чтобы оплачивать входящее НДС поставщикам. Те отрасли, в которых длинная производственная цепочка и большое количество контрагентов, наиболее сильно пострадают от нововведения. Автомобильная промышленность является одним из лидеров, по данным Росстата, промежуточное потребление в автопроме составляет 87,7% стоимости производства. Это касается отечественных моделей, но в большей степени относится к иномаркам, производимых у нас.

Многие называют НДС «налогом на потребителя», это правильно, но при изготовлении сложной продукции НДС приходится уплачивать многократно. Автозавод покупает комплектующие, производители комплектующих закупают сырье и т.д. На каждом из этапов нужно платить НДС, а значит, возрастет потребность в свободных средствах, которые компании могут получить, повысив цены на продукцию. При стоимости современного автомобиля от миллиона рублей и выше рост цена на каждом этапе производственной цепочки значительно меняет конечную цену машины. По мнению экспертов, в отрасли стоит ждать рост цен на автомобили. Конечно, произойдет это не 1 января 2019 года, но этот процесс не минуем.

«Все льготы по НДС на основные социально-значимые товары и услуги будут сохранены», — заявил Дмитрий Медведев. Но автомобили не считаются социально-значимыми товарами, поэтому никаких льгот по налогу на добавленную стоимость в автомобильной отрасли ждать не стоит. Многие автоэксперты, комментируя ситуацию с НДС, соглашаются с тем, что покупка машины в текущем году – правильное решение, и не советуют откладывать это шаг. Сомневаться в том, что увеличение НДС означает рост конечной цены на авто для покупателей не стоит. В этом солидарны все эксперты, различия могут быть только в размере и сроках для каждого бренда – рост цен на 2% сразу или постепенно.

НАС ЖДЕТ НЕЗАМЕТНЫЙ РОСТ ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ?

Фото: Татьяна РАСЮК.

Ряд специалистов автомобильной отрасли предупреждают, что с января следующего года, помимо НДС, покупателей ожидает сезонное повышение цен на новые авто. При этом в ценообразование может вмешаться падание рубля, которое связано с введением очередного пакета санкций против России. После обнародования информации о новых антироссийских санкциях, курс рубля обновляет исторические максимумы и достигает отметки в 66-67 рублей за доллар.

В итоге эксперты прогнозируют рост спроса на автомобили к концу года, что приведет к ситуации, когда с началом 2019 года склады дилеров могут пустовать. Импортеры и дилеры, страхуясь от возможных убытков, будут держать минимально допустимый запас машин, и ждать ежегодных скидок на автомобили в январе 2019 года не стоит. Ряд специалистов прогнозирует рост спроса в салонах дилеров к концу этого года, проводя параллели с 2014 годом, когда рубль был сильно девальвирован и покупатели буквально выкупили все имеющиеся авто в салонах. Обобщая предположения профессионалов автомобильной отрасли, можно говорить о том, что роста цена на автомобили в начале 2019 года мы, как покупатели, не заметим просто потому, что свободных машин, на которые можно поднять цену в салонах дилеров будет минимум.

АВТОКРЕДИТЫ И РОСТ НДС – КАК ОНИ СВЯЗАНЫ И ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ БУДУТ ДОРОЖАТЬ?

Центробанк на заседании в июне объявил, что сохраняет ключевую ставку на уровне 7,25%, объясняя это тем, что рост цен к концу года прогнозируется до 3,5-4% и может даже превысить плановые значения и достигнуть 4,5%. В связи с этим регулятор изменил свою политику по снижению ключевой ставки и перенес это на следующий год, не исключая, что при усилении риска инфляции, ставка наоборот будет увеличена.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Все эти действия напрямую влияют на автомобильный рынок и означают удорожания автокредитов. Аналитики высказывают единую позицию по данному поводу: рост ключевой ставки ЦБ РФ всегда приводит к увеличению ставок по кредитам, т.к. стоимость денег для банков растет, и они должны компенсировать свои убытки. В последний год основным драйвером авторынка выступает кредитование, минимальные ставки и собственные программы со сниженными процентами и льготными условиями покупки машины в кредит действуют сейчас у многих брендов. Но все это строится на низкой ключевой ставке Центрального банка и ожидаемыми прогнозами по ее дальнейшему снижению. Дорогие кредиты ограничивают аудиторию, способную приобрести автомобиль, поэтому повышение ставок приведет к снижению продаж машин в кредит и суммарных продаж. Ряд экспертов обращают внимание на ситуацию на внешних рынках и указывают на рост процентных ставок на международных финансовых рынках, что означает как минимум отказ ЦБ РФ от политики снижения ключевой ставки, а при неблагоприятном развитии ситуации на ее увеличение.

По данным экспертов автоотрасли, цены на ряд новых моделей с начала 2018 г. уже выросли на 7%, поэтому тем из нас, кто задумывается о смене автомобиля, следует принимать это решение быстрее. Динамика цен на авто за последний год показывает, что откладывание этого вопроса на потом приводит к явным финансовым затратам. До конца года действуют госпрограммы по льготному приобретению новых моделей, которыми было бы разумно воспользоваться уже сейчас.

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