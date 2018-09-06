АО «Российский аукционный дом» сообщает

6 Сент. 11:00 2018-09-07T10:52:48+03:00

Торги по продаже объекта недвижимости ПАО Сбербанк перенесены с 10 сентября 2018 года с 14.00 (мск) на 18 сентября 2018 года на 14.00 (мск)

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 476-п от 06.09.2018г., сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 10.09.2018 с 14.00 (мск) на 18.09.2018 на 14.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №1:

Лот №1:

Четырехэтажное нежилое здание с подвалом на земельном участке, площадь: общая площадь 4 097,80 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, ул. 64-й Армии, дом 44, кадастровый номер 34:34:070002:220

Начальная цена Объекта – 75 026 400 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 56 269 800 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 5 626 980 руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 875 660 руб.

Шаг аукциона на понижение – 3 751 320 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды (субаренды) нежилого помещения, заключенных сроком менее чем на 1 год:

- Договор № 63889 аренды нежилого помещения от 05.12.2013, заключенный с ОАО «Вымпел-Коммуникации». Площадь аренды составляет 9,45 кв.м. Срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено;

- Договор возмездного оказания услуг на предоставление площади под размещение торговых автоматов № б/н от 20.03.2013 г., заключенный с ООО «ВолгаИнвестАктив». Площадь аренды составляет 1 кв.м. Срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено;

- Договор № 10/09 аренды недвижимого имущества от 01.12.2008, заключенный с ООО «Т2-Мобайл». Площадь аренды составляет 6,8 кв.м. Срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено;

- Краткосрочный договор № 10/2016 от 30.09.2016 г., заключенный с ПАО «Мегафон». Площадь аренды составляет 17,7 кв.м. Срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено;

- Краткосрочный договор № 1 аренды нежилого помещения от 01.07.2016 г., заключенный с ООО «Современные технологии». Площадь аренды составляет 11,9 кв.м. Срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено;

- Краткосрочный договор № 3 от 28.07.2017 г., заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис». Площадь аренды составляет 22,9 кв.м. Срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

2. Обязательным условием продажи Объекта является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного договора аренды части Объекта – нежилых помещений общей площадью не более 765,94 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 3 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 18 сентября 2018г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 14 сентября 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 14 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 17 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 18 сентября 2018 г. 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 18 сентября 2018 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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