Почему вывоз мусора в частном секторе подорожал в полтора раза

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-06T18:45:14+03:00

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- Я проживаю в частном секторе Краснооктябрьского района Волгограда на улице Туманяна. Мы относимся к ТОС «Зеленая зона». До июля 2018 года тариф на вывоз ТБО составлял 123,17 рубля. С июля тариф вырос до 189,65 рубля. Качество услуг желает лучшего. На каком основании тариф вырос более, чем в полтора раза, ведь ежегодный рост коммунальных услуг не должен превышать 4%? Тариф принимается на основании договора организации-перевозчика с уполномоченным лицом управляющей компании, а они, в свою очередь, должны проводить собрания, а не решать вопросы в одиночку. Жители узнают об изменениях уже по факту. До ТОСа дозвониться не могу. Подскажите, куда обращаться и как остановить этот беспредел? Светлана Николаевна.

- На сегодняшний день услуга по сбору и вывозу мусора является жилищной, а не коммунальной услугой. Она входит в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения и не подлежит государственному регулированию.

Организация, которая осуществляет сбор и вывоз отходов, тарифы на свои услуги рассчитывает самостоятельно. В соответствии с нормативными документами и со своими затратами, исходя из того, как часто вывозят мусор, какое расстояние до объекта размещения отходов и прочих факторов.

Если перевозчик - муниципальное унитарное предприятие, то устанавливать тарифы на услуги должны органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Но до нового года обслуживает ТОС «Зеленая зона» частная компания.

- Еще в прошлом году у ТОСа был договор на вывоз мусора. Но с 1 ноября 2017 года вывоз твердых бытовых отходов в нашем и в соседнем ТОСе осуществляет компания ООО «Эко-транс» на основании публичного договора оферты отдельно с каждым домовладением (вам прислали квитанцию, вы ее оплатили и тем самым заключили договор - Прим. ред.). С самого начала они подняли цену с 99 до 123 рублей, теперь до 189. При этом состояние контейнерных площадок ужасное, к бакам для сбора мусора не подойти. Мы и сами не довольны со сложившейся ситуацией, но расторгнуть такой договор в одностороннем порядке непросто, для этого нужно доказать существенное нарушении условий договора другой стороной, - рассказала корреспонденту «КП» председатель совета ТОС «Зеленая зона» Татьяна Савинова.

Получается, либо жильцам нанимать адвоката и идти в суд, либо ждать до конца года – договор сам прекратит свое действие. Уже с 1 января 2019 года в Волгоградской области заниматься сбором, перевозкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов (ТКО) будет единый региональный оператор. По итогам конкурса комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области 6 августа 2018 года заключил соглашение с ООО «Управление отходами - Волгоград». Статус регионального оператора компания получит с 2019 года на десять лет.

Так что с со следующего года услуга по вывозу мусора станет коммунальной и тариф будет устанавливать государство. Плата будет рассчитываться на каждого человека, исходя из норматива накопления ТКО, умноженного на единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Нормативы уже утверждены. Сам тариф еще не известен. Но, скорее всего, платить придется еще больше.

Как только тариф утвердят, через 10 дней у всех потребителей возникает обязанность заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО. При этом все договоры на вывоз мусора, которые имеются на сегодняшний день, с 1 января 2019 года свое действие прекратят.

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ "УПРАВДОМ"

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