В Волгоградской области первоклассник погиб, провалившись в яму септика

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-06T11:08:07+03:00

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Сашу Фукина искали живым, до последнего верили, что мальчишка просто загулялся. Первоклассник ушел вместе с младшей сестренкой на детскую площадку еще днем и пропал. Когда стемнело, всполошилась бабушка. Позвонила в полицию и вместе с местным участковым отправилась на поиски. Внучка, которая вернулась домой, ничего не смогла рассказать об исчезнувшем брате - маленькая.

К 22-00 волонтеры и стражи порядка оказались возле кафе «У Юры» - одно из немногих приличных заведений города. Лист ДСП, прикрывающий яму септика возле заведения был сломан. Сначала поисковики увидели внутри шлепки ребенка. Уже ночью достали тело семилетнего мальчика. Скорее всего, Саша во время игры прыгнул на хлипкую конструкцию и провалился. Сначала проломил себе голову, а потом упал в жижу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области, по словам хозяйки кафе, люк септика в понедельник проломился под неизвестным авто. Надежда Терюкова заказала новый люк, но его не успели привезти. На время опасную дыру прикрыла листом ДСП. Даже предположить не могла, что это приведет к трагедии

Саша уже третий ребенок, погибший в семьей Фукиных. Мать - любительница выпить. До этого у нее умерла пятилетняя дочка от опухоли мозга – женщина совсем не занималась лечением. Еще раньше при трагических обстоятельствах погиб еще один ребенок. Сейчас волгоградка уехала на заработки «на севера». Воспитанием двух оставшихся детей занималась бабушка - папы у детей все случайные. Женщина как могла заботилась о внуках, но из-за работы брат с сестрой часто оставались без присмотра.

Сейчас по факту гибели школьника проводится доследственная проверка.