Первокурсников волгоградского меда посвятили в студенты

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-06T10:06:36+03:00

Один из ведущих вузов страны, Волгоградский медицинский университет, в 84-й раз распахнул двери для нового поколения будущих специалистов

Изменить размер текста: A A

Поздравить первокурсников пришли почётные гости: заместитель губернатора Волгоградской области, отличник здравоохранения, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФУВ ВолгГМУ Владимир Шкарин, глава Волгограда Андрей Косолапов, председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной Думы, заслуженный врач РФ, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ Наталья Семенова.

Открыл заседание ректор ВолгГМУ академик РАН, почётный гражданин города-героя Волгограда Владимир Петров. Он поприветствовал собравшихся, поздравил первокурсников с поступлением в ВолгГМУ и пожелал в том же составе их увидеть и на вручении дипломов.

Фото: из архива ВолгГМУ.

«Вы прошли тяжёлый путь поступления, поэтому не забудьте сегодня с радостью и добротой поздравить своих родителей, поблагодарить их, бабушек и дедушек, всех близких, кто переживал за вас во время поступления, даже больше, чем вы сами. В нашем университете у вас будет много интересных встреч с ведущими профессорами не только нашего города, но и страны... Вы будете хорошими специалистами: врачами, социальными работниками, провизорами…, менеджерами, специалистами в области биотехнических систем и технологий… И вся ваша жизни должна быть направлена на служение людям… Всему этому мы вас научим», - такими словами ректор открыл торжественное заседание учёного совета по посвящению первокурсников в студенты Волгоградского государственного медицинского университета

С приветственной речью выступил Андрей Косолапов:

«Дорогие первокурсники ведущего вуза – гордости нашего легендарного города-героя – Волгоградского государственного медицинского университета! Примите сердечные поздравления с первым учебным днём…» Глава Волгограда сказал много теплых слов и подытожил: «Я уверен, что в этом зале сидят будущие светила медицины, которыми мы будем гордиться».

Фото: из архива ВолгГМУ.

Владимир Шкарин поздравил первокурсников с поступлением в ВолгГМУ и отметил, что они выбрали очень интересный и правильный жизненный путь:

«…Шаг за шагом вам предстоит много и добросовестно трудиться, выходить на новые рубежи, решать более значимые задачи, отвечать на вызовы современного времени. Сила, преимущество вашего поколения заключается в способности мыслить свободно, в незашоренности взглядов, в способности предлагать креативные, нестандартные решения. Мы видим в вас не сторонних наблюдателей, а непосредственных участников становления инновационного здравоохранения, медицины будущего.…»

В завершении выступления вице-губернатор пожелал ребятам ярких студенческих лет, счастья и удачи в будущей работе!

Фото: из архива ВолгГМУ.

Наталья Семенова, поздравив первокурсников от лица законодательного собрания и депутатов Облдумы, пожелала ребятам: «полюбите своих преподавателей, которые всю жизнь и всё сердце отдают вам, и вы получите взамен огромное количество знаний, которые вам потом пригодятся в практической работе».

Для принятия торжественного обещания первокурсников под фоновое звучание песни «Люди в белых халатах» вчерашние абитуриенты вуза облачились в свою новую форму одежды. Это один из самых трогательных и ярких моментов церемонии посвящения. От белизны медицинских халатов в зале стало светлее. Молодые люди и девушки преобразились внешне, чтобы через несколько минут, после принятия студенческой присяги, начать и свое внутреннее перевоплощение.

Фото: из архива ВолгГМУ.

Первый проректор ВолгГМУ, доктор педагогических наук, профессор Виктор Мандриков с трибуны зачитывал слова клятвы, а первокурсники за ним повторяли. Хором студенты Волгоградского Меда пообещали: «учиться упорно и настойчиво овладевать основами науки.., постоянно работать над собой, воспитывая в себе лучшие качества, присущие современному специалисту.., активно бороться с проявлениями нарушения дисциплины и нерадивым отношением к учебе; свято беречь и всемерно укреплять традиции и славу своего родного вуза – одного из старейших города-героя Волгограда».

Сразу после принятия клятвы президиум встал и поздравил первокурсников. Представители учёного совета и почётные гости с радостной улыбкой на лицах стояли и аплодировали ребятам. Затем прозвучал гимн Волгоградского государственного медицинского университета. Представителям первокурсников, поднявшимся на сцену, вручили символические «ключ к знаниям» и «студенческий билет».

Фото: из архива ВолгГМУ.

Проректор по НИР ВолгГМУ профессор Михаил Стаценко, поздравляя первокурсников, отметил: «чтобы стать врачом, необходимо воспитать в себе очень важное качество, о котором хорошо сказал известный инфекционист прошлого века академик Александр Федорович Билибин: «Учиться быть врачом – это значит учиться быть человеком. Медицина для истинного врача – больше, чем профессия, она – образ жизни». Хочется верить, что вам это по силам…»

Шестикурсница Анастасия Влас рассказала первокурсникам про вуз и возможности, открывающиеся перед ними. От лица выпускников она поздравила ребят и пожелала им успехов на новом жизненном этапе. Завершила свое выступление Анастасия, ещё раз повторив цитату академика Билибина: «Учиться быть врачом – это значит учиться быть человеком», которую ранее озвучил проректор по НИР, и подчеркнула: «Помните об этом на пути освоения выбранной вами профессии».

Анастасия Чумаченко дала обещание от лица всех первокурсников прилежно учиться и, пройдя через годы обучения, выйти из стен университета достойным специалистом.

Специально для первокурсников прозвучали музыкальные поздравления от молодых и талантливых исполнителей. Студентка 1 курса лечебного факультета Елена Дрюкова спела песню «Улыбайся». От творческого клуба «Визави» Студенческого совета ВолгГМУ второкурсница лечебного факультета Анастасия Тютюкова порадовала композицией «I Believe I Can Fly», а клинический ординатор кафедры госпитальной терапии Римма Паронян в буквальном смысле зажгла зал тысячей фонариков мобильных телефонов, исполнив «Миллион голосов».

После окончания торжественного заседания и большого коллективного фотографирования первокурсники разошлись по местам вручения основных юридических документов, подтверждающих их личность, - студенческих билетов. Только уже настоящих – не символических. Так началась новая глава книги жизни каждого из первокурсников ВолгГМУ, которую можно было бы назвать: «Учиться быть человеком!»

Уже днём в актовом зале главного учебно-административного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета состоялось посвящение в студенты первокурсников медицинского колледжа ВолгГМУ. Сценарий торжественного заседания был похожим. Также на сцене – президиум, также приветствия и напутствия, также облачение в белые халаты и шапочки, также принятие торжественного обещания первокурсника ВолгГМУ. После вручения символического «студенческого билета» здесь ребята получали сразу персональные настоящие. В завершение – большая фотосессия с коллективными фото на память.

Так прошёл в Волгоградском Меде день знаний, начался новый учебный год, первокурсников 2018 года в этот день посвятили в студенты вуза и колледжа ВолгГМУ.