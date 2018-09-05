Невероятные фото волгоградских птиц, от которых захватывает дух: новые шедевры Алины Урусовой

СЕГОДНЯ 22:48 2018-09-05T22:55:38+03:00

Птицы - удивительные и загадочные существа, и заснять их невероятно трудно. Но 21-летняя волгоградка Алина Урусова, кажется, научилась парить вместе с ними. Она не просто фотографирует птиц, она создает настоящие произведения искусства. Ее пернатые - яркие и необычные, порой забавные, порой величавые. И главное, - все они живут рядом с нами, здесь – на волгоградской земле. Посмотрите, какая красота!

Знакомьтесь, это кваква. Живет на Сапринском. Фото Алины Урусовой.

- Чтобы заглянуть в мир дикой природы не обязательно уезжать за тысячи километров. Наша родная природа дарит не менее яркие, сказочные встречи. Для меня местом таких встреч стал мой любимый Сарпинский, просто чудо-остров… Здесь я гуляю, и попутно снимаю то, что вижу, - говорит Алина.

Попался! Фото Алины Урусовой.

- Зимой, когда не особо «разгуляешься», приходится снимать и в городе. И здесь можно найти красивых птиц, даже на улицах, у магазинов… Например, вот этого хохлатого жаворонка я поймала у «Акварели». Он суетливо изворачивался от ног прохожих, - рассказывает студентка. – Кстати, многие волгоградцы путают его с воробьем. Он, на первый взгляд, маленький и серенький. Но, если внимательно присмотреться, это очень изящная птичка.

Это не воробей, а жаворонок. Запомните! Фото Алины Урусовой.

А этого «щелкунчика» я заметила по пути из университета (Алина учится в ВолГУ на биолога, - примечание автора). Не смогла удержаться и сделала пару фото. Это дубонос. Своим мощным клювом он разгрызает крупные косточки, - просвещает студентка.

Волгоградский щелкунчик. Фото Алины Урусовой.

- Эти нарядные, зимние гости известны многим по красочным зимним открыткам. А ведь их можно встретить в Волгограде почти в каждом саду, где растет калина или рябина. Это свиристель.

Настоящая зимняя открытка с волгоградского двора. Фото Алины Урусовой.

Красавцев белолобых гусей Алина тоже поймала прямо в центре Волгограда.

Вообще эти гуси не залетают в город, но Алина застала и столь редких гостей. Фото Алины Урусовой.

- Вообще, дикие гуси – осторожные птицы. В городе они появляются редко. Но голод во время весеннего перелета заставил их остановиться прямо на городской набережной. Солнышко растопило проталинки и под ними открылась трава. Пусть и прошлогодняя, но очень желанная для уставших в долгом пути птиц.

Но больше всего Алина, как уже призналась, любит проводить время на острове Сарпинский. Чтобы поймать редкий кадр, она часами сидит в засаде. И уже научилась понимать их повадки и даже дружить.

Пожружились девчонки. Фото Алины Урусовой.

- В 2014 году я дружила с такой же молодой кваквой, и теперь история снова повторяется. Поначалу, эта необычная, охотящаяся по ночам цапля, опасалась меня, но через несколько дней привыкла и позволила себя снимать с очень близкого расстояния.

А за вот этой парочкой серых неясытей (в народе – совушки) Алина дружит уже пять лет.

- Пять лет они живут в одном и том же лесу, сидят вместе в одном дупле, и несмотря на годы, по-прежнему верны друг другу. За их нежными отношениями можно наблюдать часами. Я даже немного научилась воспроизводить звук совы и они даже прилетают на мои истошные крики, - смеется Алина.

Два фото с разничей в пять лет. Совиная верность. Фото Алины Урусовой.

- Наблюдая за этой диковинной птицей, невольно задаешься вопросом: «А не в тропиках ли я?», настолько необычно, чудно он смотрится в наших краях! А это обычный зимородок.

И живет такаяч птичка не в тропиках, а в волгоградских лесах. Фото Алины Урусовой.

Ополовники (или длиннохвостые синицы) дерзкие и очень сообразительные. Вот эта крошка, например, прилетела на куст шиповника, с которого я собирала плоды и явно просила сфотографировать ее. Ну как тут устоять?

Длиннохвостую синицу можно встретить в каждом дворе. А вы видели? Фото Алины Урусовой.

Терпеливой волгоградке удается поймать и очень редких птиц. Это птенчик шилоклювки, внесенной в красную книгу России. Редкий вид. Алина застала его в Светлом Яру. Милота и только.

Ми-ми-ми-милота! Фото Алины Урусовой.

- Иногда удается потрогать природу своими руками. Это я держу в руках окольцованного журавленка, когда ездила с экспедицией по сбору генетического материала и кольцеванию журавлей-красавок на юге России.

Вот что значит - поймать удачу за хвост! Фото Алины Урусовой.

Кстати, на Сарпинском можно встретить не только редких птиц, но и уникальных животных. Вот это – сибирская косуля.

Поймать в кадр косулю - редкая удача. Фото Алины Урусовой.

- Увидеть ее на нашем острове – большая удача. Еще бОльшая удача – успеть ее сфотографировать. Косули очень пугливы и осторожны, поэтому такие встречи мне особенно дороги.

Зато лисята, кажется, Алину вообще не боятся. Они хоть и зорко следят за всем, что происходит вокруг, но любопытство чаще берет верх и они позируют волгоградской девчонке и в анфас, и в профиль.

Не подсматривай! Фото Алины Урусовой.

Кстати, фото их плывущей по Волге мамы-лисицы, которую Алина случайно поймала в кадр, попало в число финалистов на международном конкурсе «Золотая черепаха».

Этот снимок вошел в число финалистов сразу нескольких международных фотоконкурсов. Фото Алины Урусовой.

Кроме того, фотографии и научные статьи волгоградки уже публикуются в известных специализированных журналах. А в 2014-м снимок кваквы под названием «Кокетка» победил в фотоконкурсе Российского географического общества «Птицы России».