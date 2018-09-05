2018-09-05T22:55:38+03:00
Дом. Семья

Невероятные фото волгоградских птиц, от которых захватывает дух: новые шедевры Алины Урусовой

Удивительные снимки дикой природы студентки из Волгограда вошли в число Best of Russia
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Волгоградка Алина Урусова умеет дружить с природой.Волгоградка Алина Урусова умеет дружить с природой.

Птицы - удивительные и загадочные существа, и заснять их невероятно трудно. Но 21-летняя волгоградка Алина Урусова, кажется, научилась парить вместе с ними. Она не просто фотографирует птиц, она создает настоящие произведения искусства. Ее пернатые - яркие и необычные, порой забавные, порой величавые. И главное, - все они живут рядом с нами, здесь – на волгоградской земле. Посмотрите, какая красота!

Знакомьтесь, это кваква. Живет на Сапринском. Фото Алины Урусовой.

Знакомьтесь, это кваква. Живет на Сапринском. Фото Алины Урусовой.

- Чтобы заглянуть в мир дикой природы не обязательно уезжать за тысячи километров. Наша родная природа дарит не менее яркие, сказочные встречи. Для меня местом таких встреч стал мой любимый Сарпинский, просто чудо-остров… Здесь я гуляю, и попутно снимаю то, что вижу, - говорит Алина.

Попался! Фото Алины Урусовой.

Попался! Фото Алины Урусовой.

- Зимой, когда не особо «разгуляешься», приходится снимать и в городе. И здесь можно найти красивых птиц, даже на улицах, у магазинов… Например, вот этого хохлатого жаворонка я поймала у «Акварели». Он суетливо изворачивался от ног прохожих, - рассказывает студентка. – Кстати, многие волгоградцы путают его с воробьем. Он, на первый взгляд, маленький и серенький. Но, если внимательно присмотреться, это очень изящная птичка.

Это не воробей, а жаворонок. Запомните! Фото Алины Урусовой.

Это не воробей, а жаворонок. Запомните! Фото Алины Урусовой.

А этого «щелкунчика» я заметила по пути из университета (Алина учится в ВолГУ на биолога, - примечание автора). Не смогла удержаться и сделала пару фото. Это дубонос. Своим мощным клювом он разгрызает крупные косточки, - просвещает студентка.

Волгоградский щелкунчик. Фото Алины Урусовой.

Волгоградский щелкунчик. Фото Алины Урусовой.

- Эти нарядные, зимние гости известны многим по красочным зимним открыткам. А ведь их можно встретить в Волгограде почти в каждом саду, где растет калина или рябина. Это свиристель.

Настоящая зимняя открытка с волгоградского двора. Фото Алины Урусовой.

Настоящая зимняя открытка с волгоградского двора. Фото Алины Урусовой.

Красавцев белолобых гусей Алина тоже поймала прямо в центре Волгограда.

Вообще эти гуси не залетают в город, но Алина застала и столь редких гостей. Фото Алины Урусовой.

Вообще эти гуси не залетают в город, но Алина застала и столь редких гостей. Фото Алины Урусовой.

- Вообще, дикие гуси – осторожные птицы. В городе они появляются редко. Но голод во время весеннего перелета заставил их остановиться прямо на городской набережной. Солнышко растопило проталинки и под ними открылась трава. Пусть и прошлогодняя, но очень желанная для уставших в долгом пути птиц.

Но больше всего Алина, как уже призналась, любит проводить время на острове Сарпинский. Чтобы поймать редкий кадр, она часами сидит в засаде. И уже научилась понимать их повадки и даже дружить.

Пожружились девчонки. Фото Алины Урусовой.

Пожружились девчонки. Фото Алины Урусовой.

- В 2014 году я дружила с такой же молодой кваквой, и теперь история снова повторяется. Поначалу, эта необычная, охотящаяся по ночам цапля, опасалась меня, но через несколько дней привыкла и позволила себя снимать с очень близкого расстояния.

А за вот этой парочкой серых неясытей (в народе – совушки) Алина дружит уже пять лет.

- Пять лет они живут в одном и том же лесу, сидят вместе в одном дупле, и несмотря на годы, по-прежнему верны друг другу. За их нежными отношениями можно наблюдать часами. Я даже немного научилась воспроизводить звук совы и они даже прилетают на мои истошные крики, - смеется Алина.

Два фото с разничей в пять лет. Совиная верность. Фото Алины Урусовой.

Два фото с разничей в пять лет. Совиная верность. Фото Алины Урусовой.

- Наблюдая за этой диковинной птицей, невольно задаешься вопросом: «А не в тропиках ли я?», настолько необычно, чудно он смотрится в наших краях! А это обычный зимородок.

И живет такаяч птичка не в тропиках, а в волгоградских лесах. Фото Алины Урусовой.

И живет такаяч птичка не в тропиках, а в волгоградских лесах. Фото Алины Урусовой.

Ополовники (или длиннохвостые синицы) дерзкие и очень сообразительные. Вот эта крошка, например, прилетела на куст шиповника, с которого я собирала плоды и явно просила сфотографировать ее. Ну как тут устоять?

Длиннохвостую синицу можно встретить в каждом дворе. А вы видели? Фото Алины Урусовой.

Длиннохвостую синицу можно встретить в каждом дворе. А вы видели? Фото Алины Урусовой.

Терпеливой волгоградке удается поймать и очень редких птиц. Это птенчик шилоклювки, внесенной в красную книгу России. Редкий вид. Алина застала его в Светлом Яру. Милота и только.

Ми-ми-ми-милота! Фото Алины Урусовой.

Ми-ми-ми-милота! Фото Алины Урусовой.

- Иногда удается потрогать природу своими руками. Это я держу в руках окольцованного журавленка, когда ездила с экспедицией по сбору генетического материала и кольцеванию журавлей-красавок на юге России.

Вот что значит - поймать удачу за хвост! Фото Алины Урусовой.

Вот что значит - поймать удачу за хвост! Фото Алины Урусовой.

Кстати, на Сарпинском можно встретить не только редких птиц, но и уникальных животных. Вот это – сибирская косуля.

Поймать в кадр косулю - редкая удача. Фото Алины Урусовой.

Поймать в кадр косулю - редкая удача. Фото Алины Урусовой.

- Увидеть ее на нашем острове – большая удача. Еще бОльшая удача – успеть ее сфотографировать. Косули очень пугливы и осторожны, поэтому такие встречи мне особенно дороги.

Зато лисята, кажется, Алину вообще не боятся. Они хоть и зорко следят за всем, что происходит вокруг, но любопытство чаще берет верх и они позируют волгоградской девчонке и в анфас, и в профиль.

Не подсматривай! Фото Алины Урусовой.

Не подсматривай! Фото Алины Урусовой.

Кстати, фото их плывущей по Волге мамы-лисицы, которую Алина случайно поймала в кадр, попало в число финалистов на международном конкурсе «Золотая черепаха».

Этот снимок вошел в число финалистов сразу нескольких международных фотоконкурсов. Фото Алины Урусовой.

Этот снимок вошел в число финалистов сразу нескольких международных фотоконкурсов. Фото Алины Урусовой.

Кроме того, фотографии и научные статьи волгоградки уже публикуются в известных специализированных журналах. А в 2014-м снимок кваквы под названием «Кокетка» победил в фотоконкурсе Российского географического общества «Птицы России».

Любовь и голуби! Фото Алины Урусовой.

Любовь и голуби! Фото Алины Урусовой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Угадай животных по кадру из фильма
Этим актерам не дают наград, они не произносят ни одного слова в кадре, но при этом остаются в нашем сердце и в нашей памяти. Кошки, псы, кролики, даже слоны - полноценные участники съемочной программы. А вот сможете ли вы угадать животных по кадру из фил
Новости 24
Волгоградские работодатели задолжали в Фонд соцстраха почти 230 миллионов рублей
На севере Волгограда открыли уникальную спортплощадку для слабовидящих детей
Уже 21 волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного Нила
Долги волгоградки чуть не сорвали ей «отпуск с Малаховым»
У музея «Сталинградская битва» новый директор – Алексей Дементьев
Под Волгоградом нашли авиабомбу времен войны
Власти Волгограда выделили 800 тысяч рублей на уборку свалок с Сарпинского
В Волгограде подготовили к зиме четыре тысячи многоквартирных домов
В Волгограде изменят маршрут автобуса №55, а «двойку» усилят и продлят
Волгоградцев приглашают побывать на «Сельском Эрмитаже»
В Волгограде экс-директор районного ИВЦ пять месяцев не платил работникам зарплату
В Волгограде на день оставят без воды одну улицу в частном секторе