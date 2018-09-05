Театральный сезон 2018 - 2019 в Волгограде: гастроли, премьеры, открытия и ожидания

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-05T18:17:45+03:00

Что нового и интересного покажут театры и филармония в Волгограде осенью 2018 [афиша]

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Театральный сезон - 2018 - 2019 подарит волгоградцам немало премьер и открытий. Свои спектакли покажут не только местные театры, на «Большие гастроли» в сентябре - октябре приедут Тбилисский русский драматический театр имени Грибоедова, Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Ярославский ТЮЗ и другие театры. «КП-Волгоград» подскажет, чем порадуют и удивят почитателей искусства театры и концертные залы Волгограда этой осенью.

КАЗАЧИЙ ТЕАТР: СПЕКТАКЛИ ПОД ЛУНОЙ

Казачий театр откроет 26-й театральный сезон в необычном формате - зрителям представят проект «Открытое пространство». 12 сентября на открытой сцене во внутреннем дворике театра покажут мюзикл «В пылающей тьме», который поможет понять незрячих людей. 13 сентября режиссер Дмитрий Матыкин представит спектакль «Станция «Разбросанные руки» о тех, кто оказался на самом дне социума. А 15 сентября волгоградцы увидят независимый проект Игоря Мишина «Зебра и Парашютист» - трагифарш по мотивам рассказа Достоевского «Кроткая».

Мюзикл «В пылающей тьме». Фото: казачий театр

22 сентября на сцене казачьего театра пройдут гастроли Камышинского драмтеатра. Волгоградцам представят два спектакля для детей и взрослых. Ребята увидят сказку «Домовенок Кузя, или Происшествие в лесной избушке» про домовенка, который случайно забрел в избушку на курьих ножках, где живет Баба-яга. А взрослых ждет лирическая комедия «Дом под снос».

Конечно, волгоградцы также увидят уже полюбившиеся публике спектакли. А детвору уже в сентябре ждет премьера музыкальной сказки «Кот в сапогах».

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04.

«Палата бизнес-класса» - 21 сентября в 18.30. (16+)

«Музыка казачьей души» - 23 сентября в 17.00. (12+)

Премьера! «Кот в сапогах» - 30 сентября в 11.00. (0+)

Билеты: от 100 руб.

Открытое пространство

«В пылающей тьме» - 12 сентября в 19.00. (16+)

«Станция «Разбросанные руки» - 13 сентября в 19.00. (16+)

«Зебра и Парашютист» - 15 сентября в 19.00. (16+)

Билеты: 300 руб.

Гастроли

«Происшествие в лесной избушке» - 22 сентября в 11.00. (0+)

«Дом под снос» - 22 сентября в 17.00. (16+)

Билеты: от 150 руб.

"Кот в сапогах". Фото: казачий театр

ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА: ГАСТРОЛИ И ПРЕМЬЕРЫ

В сентябре в рамках обмена с казачьим театром на сцене Царицынской оперы пройдут гастроли Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Волгоградцам представят одну из самых ярких работ театра - трагикомедию «Кафе «Жизнь в розовом свете», в которой муж и любовник познакомились на могиле своей женщины и иначе взглянули на всю свою жизнь.

Театральный сезон Царицынская опера откроет 4 октября концертом-феерией The Glory to Champions, который готовили специально к ЧМ-2018 и показывали гостям нашего города. До этого в конце сентября артисты Царицынской оперы выступят в Москве на престижном Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку». Представят зрителям на сцене «Геликон-опера» оперу Моцарта «Так поступают все». А 7 октября ее увидят и волгоградцы.

Царицынская опера напомнит о футбольной феерии. Фото: Царицынская опера

На сезон у театра большие планы. В ноябре зрителям подарят премьеру спектакля «Спящая красавица», Царицынская опера обновит классический репертуар и представит новые детские сказки.

"Так поступают все женщины". Фото: Царицынская опера

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95, 505-205, 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru.

The Glory to Champions - 4 октября в 18.30. (6+)

«Так поступают все» - 7 октября в 17.00. (12+)

Билеты: от 250 руб.

Гастроли

«Кафе «Жизнь в розовом свете» - 14 сентября в 19.00.

Билеты: от 500 до 1500 руб.

Московский драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна покажет трагикомедию «Кафе «Жизнь в розовом свете»Фото: dzigartheater.ru

НЭТ: НОВЫЙ ХУДРУК И ТРАДИЦИИ

Отар Джангишерашвили ушел из жизни в марте 2018 года. Впервые за свое существование Новый Экспериментальный Театр встретит сезон с новым худруком - заслуженным артистом РСФСР Никитой Ширяевым. 14 сентября волгоградцев ждет постановка «30 лет с вами», в которой собрали отрывки из лучших спектаклей театра. На сцену выйдет вся труппа НЭТа. Изменится ли театр в будущем, пока неизвестно. Однако новый руководитель НЭТа отринул слухи о переименовании и переформатировании и уже готовит к постановке «Горе от ума» по Грибоедову.

А 13 и 14 октября на сцене НЭТа Тбилисский драмтеатр имени Грибоедова представит трагическую исповедь по мотивам повести Льва Толстого «Холстомер. История лошади», которая отмечена на многих международных театральных фестивалях.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru.

«30 лет с вами» - 14 сентября в 19.00. (12+)

Гастроли

«Холстомер. История лошади» - 13 и 14 октября в 18.00. (16+)

Билеты: от 100 руб.

"Холстомер". Фото: Тбилисского государственного академического русского драматического театра им Грибоедова

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

XIII театральный сезон в Молодежном театре откроет 26 сентября юбилейный вечер заслуженной артистки РСФСР Веры Семеновой. Приурочили его ко дню рождения актрисы, которой в этот день исполнится 90 лет. Поклонникам театра покажут номера из ее творческой биографии, которые Вера Семенова исполняла на сцене десятилетия назад. Помогут юбилярше разыгрывать «Сны Веры Павловны» из прошлого артисты Молодежки. Подобного в Волгограде еще не было.

В новом сезоне театралы смогут увидеть и любимые спектакли, и новые. Молодежка строит большие планы. Уже 29 ноября театр представит первую премьеру сезона - спектакль по знаменитому роману-анекдоту Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» в постановке Владимира Бондаренко. А в будущем году репертуатр Молодежки пополнят спектакль «Волки и овцы» по Островскому и сказка «Снежная Королева».

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

Премьера!

«Сны Веры Павловны» - 26 и 27 сентября в 19.00. (6+)

Билеты: от 390 руб.

«Еще один Джексон моей жены» - 28 сентября в 19.00. (18+)

«Прежде чем пропоет петух» - 29 сентября в 18.00. (16+)

«Банкрот» - 30 сентября в 18.00. (14+)

Вера Семенова в спектакле "Синий платочек". Фото: ВМТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: НОВЫЕ «12 СТУЛЬЕВ» И ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ

Волгоградский музыкальный театр по просьбам зрителей откроет свой 87-й сезон 7 сентября мюзиклом «Д'Артаньян и три мушкетера», который стал номинантом в международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». В спектакли за лето ввели новых артистов. Идет работа и над премьерой. В начале ноября музыкальный театр порадует волгоградцев мюзиклом «12 стульев», ближе к новогодним праздникам стартует мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», а для маленьких зрителей и их родителей на сцене театра готовят «Новые приключения Красной Шапочки».

Еще одна новинка - билеты в музыкальный театр теперь можно приобрести онлайн. И это далеко не все приятные сюрпризы, которые готовят для зрителей.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru

Премьера! «Д'Артаньян и три мушкетера» - 7 сентября в 18.30, 23 сентября в 17.00. (12+)

«Алые паруса» - 8 и 30 сентября в 17.00. (12+)

«Аладдин» - 9 сентября в 11.00. (0+)

«Силва» - 9 сентября в 17.00. (12+)

Билеты: от 100 руб.

«Д'Артаньян и три мушкетера» получили приз зрительских симпатий.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ТЕАТР КУКОЛ: МОРЕ НОВЫХ СКАЗОК

Театр кукол откроет сезон 15 сентября. Детвору порадуют новой версией спектакля «По щучьему велению». При помощи тифлокомментатора смогут оказаться в сказке и слабовидящие дети.

В конце сентября областной театр кукол отправится на фестиваль в Казахстан и на форум во Владимир. А в октябре - на гастроли в Саранск. Но волгоградская детвора не останется без добрых и красивых сказок. В новом сезоне будет и несколько премьер, ближайшая из них, по произведению Николая Гоголя, намечена на ноябрь.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru

Премьера! «По щучьему велению» - 15 сентября, начало в 11.00 и 13.00. (3+)

«Гуси-лебеди» - 16 сентября в 11.00 и 13.00. (3+)

Билеты: от 150 руб.

"По щучьему веленью". Фото: театр кукол

ТЮЗ: ГАСТРОЛЬНЫЙ ОБМЕН

Волгоградский ТЮЗ уже 12 сентября приглашает юных зрителей на премьеру спектакля «Необычайные приключения Тома Сойера» по Марку Твену. Откроет взрослый театральный сезон 12 октября спектакль «Ревизор». Также зрителей ждут «Большие гастроли» и фестивали.

С 2 по 7 октября волгоградцам покажет пять спектаклей Ярославский театр юного зрителя. Нам представят постановки «Пеппи Длинныйчулок», «Евгений Онегин» и «Василий Теркин» для детей и подростков, а также «Пять вечеров» и «Дикари» - для взрослых. А волгоградские артисты в эти же дни отправятся в Ярославль. Спектакли нашего ТЮЗа увидят в конце октября и в Тамбове.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru

Премьера! «Необычайные приключения Тома Сойера» - 12, 13, 21 и 22 сентября, 18 и 30 октября в 11.00. (6+)

«Ревизор» - 12 октября в 18.30. (14+)

Гастроли

«Пеппи Длинныйчулок» - 2, 3, 4, 5 и 7 октября в 11.00. (6+)

«Евгений Онегин» - 3 октября в 15.00. (14+)

«Василий Теркин» - 4 октября в 15.00. (14+)

«Пять вечеров» - 2 и 5 октября в 18.30. (16+)

«Дикари» - 6 октября в 17.00. (16+)

Билеты: от 180 руб.

Спектакль "Дикари". Фото: Ярославский ТЮЗ

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА

«Недоступное счастье» откроется волгоградцам 6 октября в театре одного актера. В программе осени спектакли по мотивам романа Шолохова, Шукшина и Гоголя, литературно-музыкальная композиция Зинаиды Гуровой на стихи Марины Цветаевой и полюбившиеся зрителям «Страсти-Мордасти».

Театр одного актера, ул. 7-й Гвардейской, 11, т. (8442) 23-20-17.

«Недоступное счастье» - 6 октября.

«Душа поэта» - 13 октября.

«Страсти-Мордасти» - 20 октября и 8 декабря.

«Агафья Тихоновна» - 27 октября.

«Моя Россия» - 3 ноября.

«Светлые души» - 10 ноября.

«Старосветская любовь» - 17 ноября.

«Пейзаж на столе» - 24 ноября.

Билеты: 200 руб. (12+)

Зинаида Гурова проживает на сцене разные образы. Фото: ВГТОА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Волгоградская филармония готовит эксклюзивные программы для нового сезона, который стартует 7 октября. Однако уже 15 сентября зрителям представят проект «Шинель». Волгоградцы увидят одноименный фильм с сопровождением симфонического оркестра. Главный дирижер и худрук филармонии - заслуженный артист России Андрей Аниханов составил программу из произведений Шнитке и мелодий из немецкого, итальянского и французского кино.

В сентябре меломаны услышат новую программу Оркестра русских народных инструментов Галины Иванковой «Вечерняя песня» и «ШОУдарных» от симфонического оркестра. Органный сезон стартует 21 сентября концертом «На перекрестке звуковых орбит» в исполнении Хироко Иноуэ (орган, Япония) и Вероники Кожухаровой (саксофон, Москва).

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

«Шинель» - 15 сентября в 17.00. (6+)

«На перекрестке звуковых орбит» - 21 сентября в 18.30. (6+)

«Вечерняя песня» - 27 сентября в 18.30. (6+)

«ШОУдарных» - 30 сентября в 17.00. (6+)

Билеты: от 200 руб.