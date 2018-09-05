Склоны у «Волгоград Арены» готовы к новым ливням

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-05T15:07:35+03:00

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Без малого два месяца потребовалось рабочим для того, чтобы починить то, что разрушили июльские ливни, которые чиновники назвали аномальными. В день закрытия ЧМ-2018 в России Волгоград прославился на весь мир новостью об уплывшем стадионе. Сильный дождь размыл склон у Волгоград Арены, потоки дождевой воды смыли тонны песка и глины на новую рокадную дорогу. Затопило и внутренние помещения стадиона. Устранять последствия взялся подрядчик, возводивший стадион.

Но половина рокадной дороги все еще перекрытаФото: Андрей ПЕТРОВ

Основные работы по ликвидации последствий сильного дождя заняли несколько дней. А вот склоны у «Волгоград Арены» восстанавливали без малого два месяца.

«Комсомолка» решила проехать и посмотреть, как поживает склон. Ведь уже послезавтра, 7 сентября, в Волгограде у подножия нового стадиона будут раздавать памятные знаки за вклад в подготовку и проведение ЧМ. Успеют ли хотя бы к этому дню закончить работы на объекте?

На тротуаре под стадионом рабочие заново укладывают плиткуФото: Андрей ПЕТРОВ

СКЛОНЫ УКРЕПИЛИ ЩЕБНЕМ

Издалека все выглядит прилично. Размытый склон засыпали, даже уложили геосетку и засыпали некрупным щебнем. Причем выровняли чуть ли не по линейке, как одеяла в казарме срочников. Но если подойти поближе…

А сама дорожка неожиданно резко обрывается, не доходя до лестницыФото: Андрей ПЕТРОВ

На пешеходной дорожке, идущей под стадионом, бригада рабочих восстанавливает смытую тротуарную плитку. Протяженность разрушенного участка – около 20 метров. Чуть дальше, ближе к выезду на проспект Ленина, дорожки вообще нет. А лестница – есть.

Работа кипит и внизу, у Нулевой продольной. Она, кстати, по-прежнему функционирует в усеченном режиме. Две полосы для движения в сторону речпорта все еще закрыты. Рабочие обещают, что тяжелая техника уйдет с рокадной дороги уже завтра, и дорогу полностью откроют.

Трактор один, лопат три, рабочих - триФото: Андрей ПЕТРОВ

На пешеходной дорожке у нижней границы склона трое рабочих с лопатами вручную подсыпают щебень. Канава для отвода дождевой воды и стоков местами забита грязью и щебнем. Справится ли она с нагрузкой после хотя бы небольшого дождика? Поживем – увидим.

Канавы для дождевой воды забиты грязью и мусоромФото: Андрей ПЕТРОВ

Красивая картинка заканчивается сразу же за забором стадиона. Дальше, в сторону центра города, промоины тоже засыпали и просто разровняли склон экскаваторами. Размытые пешеходные дорожки снова заасфальтировали.

Канавы для дождевой воды забиты грязью и мусоромФото: Андрей ПЕТРОВ

Даже провал на дорожке вдоль берега Волги засыпали щебенкой. Но чуть выше все еще работают экскаваторы. Они грузят в самосвалы землю и песок, и те исчезают. До окончания работ, очевидно, еще далеко.

Зато заасфальтировали дорожкиФото: Андрей ПЕТРОВ

В компании «СТГ», эксплуатирующей стадион и по гарантийным обязательствам отвечающей, в том числе за склон у «Волгоград Арены» оперативно не смогли ответить на письменный запрос «КП-Волгоград» о том, когда восстановительные работы завершат полностью.

И даже провал у берега засыпали щебнемФото: Андрей ПЕТРОВ

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