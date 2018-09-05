Урюпинск отмечает 400-летие: это – «Наш дом»!
Урюпинск становится новым туристическим центром региона, по-настоящему комфортным для жизни городом с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Строятся дороги и скверы, появился Центр культурного развития, благоустраиваются огромные площадки. Столица российской провинции преображается, становится краше с каждым днем. И в этом заслуга и тех, кто делает это по долгу службы, и неравнодушных жителей, которые любят свою малую родину и хотят по праву ею гордиться.
Управляющая компания «Наш дом» создана, чтобы содержать в порядке многоквартирные дома в нашем городе, который дружный коллектив управкомпании очень любит. На протяжении семи лет работы мы стремимся обеспечивать максимально комфортные условия проживания собственников в домах, которые мы обслуживаем – а это 150 тыс. кв. м² общей площади.
Урюпинск – наш большой дом, который мы очень хотим сохранить для будущих поколений.
.
От души поздравляем вас, уважаемые земляки, со славной датой и желаем, чтобы в нашем родном городе и в ваших домах и семьях всегда царили мир, взаимопонимание и уважение!
Пускай будут здоровы члены ваших семей, радуют успехами дети, не имеют забот представители старшего поколения!
Пускай ваши сердца будут открыты родным, друзьям, соседям, всем землякам! Искренне желаю всем успехов, благополучия и доброй счастливой жизни!
С уважением, директор ООО УК «Наш дом» Олег Пономарев.
На правах рекламы.