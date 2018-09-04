Документальный фильм ПАНДЫ 3D только в кинотеатрах IMAX c 20 сентября в формате IMAX 3D

4 Сент. 16:00 2018-09-05T17:13:24+03:00

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В китайском парке Чэнду группа учёных занимается сохранением и разведением панд — одних из самых забавных млекопитающих на нашей планете, которые, к сожалению, находятся на грани исчезновения. После положительного опыта учёных из США по адаптации черных медведей к дикой природе, китайские учёные решают применить эту технику для другого вида млекопитающих. Малышка Чен-Чен, рожденная в приюте для панд, становится первым участником этого захватывающего эксперимента по знакомству с неизведанной природой. Картина совместного производства IMAX Entertainment, IMAX Documentary Films Capital и Panda Productions полностью снята на камеры IMAX®

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