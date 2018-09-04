2018-09-04T19:47:58+03:00
Общество

Шестиклассник Ваня из Волгограда, искавший маме редкое лекарство, расплакался на телешоу

Мальчишка на "Прямом эфире" признался, что готов был на все, только б его мама жила
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички героев публикации.Фото с личной странички героев публикации.
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Тринадцатилетний Ваня из Волгограда внезапно стал популярным на всю страну. Ему звонят журналисты ведущих каналов, берут интервью, а сегодня, 4 сентября, к себе в студию Ваню пригласил Андрей Малахов.

- Ты уже не мальчик, ты совершил поступок достойный настоящего мужчины, - похвалили Ивана на передаче «Прямой эфир».

- Я просто очень хотел спасти маму. Я не ожидал, что стану известным на всю страну. Но я рад, что маме помогли и она идет на поправку. Я очень за ней скучаю и хочу, чтоб она быстрее вернулась домой, - признается Ваня.

Он держался «молодцом» до тех пор, пока ему не пожал руку врач-онколог Андрей Павленко, который сам борется с онкологией и который высоко оценил поступок Вани. Врач подарил мальчишке хронограф.

- Ты молодец. И я уверен, что этот этап станет для тебя началом новой жизни, - сказал Павленко, вручая мальчишке дорогие часы.

На телешоу волгоградскому школьнику именитый хирург Андрей Павленко подарил хронограф и пообещал помогать. Фото Россия-1.

На телешоу волгоградскому школьнику именитый хирург Андрей Павленко подарил хронограф и пообещал помогать. Фото Россия-1.

От волнения и нахлынувших эмоций на глазах школьника выступили слезы. Но он мужчина. Он стиснул зубы. Он сдержался. Он не заплакал.

В студии предположили, что теперь Ваня наверняка станет врачом. Но волгоградский школьник заявил, что вообще-то он мечтал стать программистом. Но он еще подумает над выбором будущей профессии.

А пока Ваня знакомился в Москве с близкими по духу людьми, его мама покинула больницу. Женщина, видимо, уже идет на поправку (хотя ее и не выписали, а она сама написала отказ от дальнейшей госпитализации), потому как уже на следующий день ее не было дома. На звонки женщина не отвечает, а знакомые поговаривают, что она улетела к сыну в москву, чтобы тоже принять участие в телешоу. Только уже в другом. Так что не исключено, что в ближайшие дни мы и саму Светлану Сидорову увидим на большом экране.

Напомним, история волгоградки Светланы Сидоровой, для которой 13-летний сын Ваня искал редкое лекарство «Нимотоп», разлетелась по всей стране благодаря его объявлениям, написанным от руки и расклеенным по подъездам. Трогательная просьба не оставила равнодушными никого в этой стране. И его маму спасли. И лекарство нашли, и деньгами помогли и даже прооперировал волгоградку лучший нейрохирург страны. И все это сделал Ваня - маленький мальчишка с большим сердцем и настоящими мужскими поступками.

«Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

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