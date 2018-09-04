Ишак будит в 4 утра: жители многоэтажек на Кузнецкой жалуются на передвижной зоопарк под окнами

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-04T15:38:03+03:00

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Передвижной зоопарк «Сафари» приехал в Волгоград в середине лета. Гастролирующий зверинец побывал в области, а потом стал переезжать из района в район областного центра. В этот понедельник вагончики с животными перекочевали на улицу Кузнецкую в Ворошиловском районе. А в администрацию района и города посыпались звонки от местных жителей. Мол, сколько можно терпеть издевательства над животными, и почему нас не спросили. хотим ли мы это наблюдать под своим окном. «Комсомолка» отправилась выяснять, из-за чего разгорелась война.

ЖИВОТНЫЕ НЕ ВЫГЛЯДЯТ ЗАМУЧЕННЫМИ

Сегодня в зоопарке «санитарный час». Зверинец открывается с 14:00. Все это время работники готовят животных и клетки к посещению – кормят, чистят, моют, убирают. Да и сами звери, откровенно говоря, не выглядят измученными. Птицы, в том числе хищники, спокойно сидят на импровизированных ветках, сытые гепарды, пантеры и львы, дремлют в теньке в глубине клеток. Лишь два греющихся на солнышке верблюда, осел и молодой козлик с интересом наблюдают за всем, происходящим внутри зоопарка.

Животные вовсе не выглядят замученнымиФото: Андрей ПЕТРОВ

Директор передвижного зоосада Гамлет Касян совершенно не понимает сути претензий:

-Мне скрывать совершенно нечего, - говорит директор зоопарка. – Можете сами пройти, посмотреть. Клетки чистые, животные чистые, никто не кричит… Да, может быть раз-два в день тигр или лев рявкнет. Но это же не постоянно! А вообще, эта площадка какая-то проклятая. Каждый раз, когда мы приезжали сюда получали жалобы. В этом году приехали первый раз за восемь лет – и на тебе. То звери шумят, то деревья мы вырубаем. Вот ты сейчас сидишь прямо в центре зоопарка. Шумно? Воняет?

Нет. Шума от зверей гораздо меньше, чем от транспорта, проходящего по Кузнецкой. Запах? Да, запах есть. Но не зверей, а свежескошенного сена с нотками сильного аллергена - пыльцы амброзии и лебеды, в изобилии растущей на пустыре. Запах животных чувствуется, если подойти вплотную к ограждению, отделяющему место для посетителей от опасной зоны клеток с хищниками. Хотя запах есть, как известно, даже от домашнего хомячка.

Хотя из-под клеток течет неизвестного происхождения жидкостьФото: Андрей ПЕТРОВ

ОТХОДЫ ИЗ КЛЕТОК СТЕКАЮТ НА ДОРОГУ

Часть жителей окрестных домов зоопарк еще даже не видели. Но уже нашлись те, кому он портит жизнь.

- Сегодня в 4:15 какой-то зверь у них как начал орать, - жалуется житель дома №73 на Кузнецкой Евгений Сербин. – А потом ишак кричать начал… Да и потом, моча животных куда течет? Правильно, на дорогу, на Кузнецкую… Я уж думал, опять трубу прорвало, а это из клеток стекает. А мы всем этим дышим.

Тем временем сотрудники зоопарка закупили специальные средства, и уже начали обработку территории по периметру зоопарка. Чтобы максимально минимизировать даже саму возможность причинения неудобств жителям окрестных домов. И даже деревья, растущие внутри зоопарка, обещали поливать.

КТО РАЗРЕШИЛ?

В администрации Волгограда уточнили, что место размещения передвижного зоопарка согласовали заранее. Тем не менее, представители администрации Ворошиловского района еще раз выедут на проверку жалоб волгоградцев и своими глазами посмотрят, есть нарушения или нет.

Хотя благодарности зоопарку уже не помещаются в большом ящике из-под бумагиФото: Андрей ПЕТРОВ

Доктор медицинских наук, завкафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ Наталья Латышевская считает, что передвижные зоопарки – пережиток прошлого, и что жители вполне могут добиться если не его закрытия, то хотя бы переезда на другое место:

- Я категорически против подобного вида аттракционов, - говорит Латышевская. – Это издевательство над животными. Если мы хотим смотреть на зверей, то пора, наконец, принять решение и сделать в городе стационарный зоопарк. Я не знаю, есть ли какие-то документы, регламентирующие деятельность подобных заведений, но я думаю, что можно апеллировать к санитарным нормам содержания территорий общего пользования. Если людям мешает неприятный запах, то я полагаю, вполне можно призвать на помощь эти документы. К тому же следует учесть и эмоциональное состояние детей, которых приводят посмотреть на животных. Зачастую они испытывают шок от того, в каких условиях находятся животные. Да и потом, они постоянно лежат. Почему? Они больные? Они устали? На мой взгляд, от таких пережитков прошлого все же пора избавляться.

СПРАВКА КП:

Передвижной зоопарк «Сафари» расположен на улице Кузнецкой напротив супермаркета «Магнит». Добраться до него можно на маршрутке №57, доехав до конечной остановки «Улица Кузнецкая», или же на любом транспорте, едущем по Второй продольной магистрали. Выйти нужно на остановке «Улица Елисеева» и немного пройти пешком. Режим работы зверинца - ежедневно с 11.00 до 20.00. Цена билета для взрослых - 300 рублей, для детей - 200. Малышей с родителями пускают бесплатно.