В Волгограде автоледи пыталась скрыться от инспекторов ГИБДД, а после задержания потребовала у них паспорта

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-04T09:24:05+03:00

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24 часа административного ареста получила 37-летняя волгоградка. Женщина устроила гонки с инспекторами ГИБДД, искренне не понимала, за что ее остановили и требовала от инспекторов показать ей паспорт с пропиской.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, внимание дорожных полицейских, несущих службу на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда, привлекла темная Mazda-3. На автомобиле не было номеров, а передние стекла – наглухо тонированы. На взмах жезла водитель иномарки не отреагировал. Началась погоня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/667163" frameborder="0"></iframe> Погоня за неадекватной автоледи.Видео ГУ МВД России по Волгоградской области! другой источник

Mazda пыталась оторваться от погони на парковке гипермаркета, потом на шоссе Авиаторов, затем выехала на проспект Жукова и поехала в сторону центра города. На перекрестке с улицей Хорошева на помощь инспекторам попытался прийти водитель на кроссовере. Он хотел прижать наглую иномарку к бордюру, однако ей удалось вырваться.

Задержать нарушителя удалось лишь на перекрестке с улицей Качинцев, когда дорогу беглянке перекрыл огромный мусоровоз.

Задержать иномарку помог водитель мусоровоза, перекрывший грузовиком дорогу легковушке. Фото: скришнот с видео регистратора в патрульном автомобиле

За рулем Mazda оказалась 37-летняя женщина. Она искренне не понимала, за что ее задержали, порывалась выйти из патрульного автомобиля и закрыть свою «ласточку», возмущалась и требовала у инспекторов объяснений, что они делают, требовала у полицейских документы, а также паспорт с пропиской.

Впрочем, свои документы полицейским женщина показала. «Права», техпаспорт и страховка на автомобиль у нее были при себе. А вот номера, по словам женщины, она потеряла, но заявление об утере не писала. Кроме того, на предложение пройти освидетельствование на состояние опьянения она также ответила отказом.

Женщина за рулем иномарки искренне не понимала, за что ее задержали. Фото: скришнот с видео регистратора в патрульном автомобиле

За управление автомобилем без регистрационных знаков и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции даму приговорили к суткам административного ареста. Материалы по факту отказа от прохождения освидетельствования сейчас находятся в суде. Женщине грозит крупный штраф и лишение «прав».