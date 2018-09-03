2018-09-03T22:03:26+03:00
Общество

В Волгограде уволили судью, устроившую массовое ДТП

Коллегия судей досрочно прекратила полномочия Мирославы Мизякиной
Екатерина МАЛИНИНА
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После ДТП помощь медиков потребовалась только судье.После ДТП помощь медиков потребовалась только судье.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Эта авария в ноябре прошлого года наделала много шуму. По вине федерального судьи столкнулись пять машин, пострадали люди. Никто не верил, что даму накажут. Очень часто подобные дела сходят на нет. Но не в этом случае. Хоть и прошло 10 месяцев, но решение принято. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области по инициативе председателя Облсуда досрочно прекратила полномочия Мирославы Мизякиной, судьи Центрального района. А значит, в ближайшее время волгоградка не сможет быть представительницей Фемиды. Дадут ли ей право восстановиться и снова сдать необходимые экзамены, большой вопрос. Репутация ее изрядно помочена.

Само ДТП произошло около 4 часов дня 28 ноября 2017 года на Красном на пересечении улиц Кубинская и Менделеева. Мирослава Мизякина за рулем своего белого джипа «Тойота Ланд Крузер» протаранила один за одним ВАЗ 21015, «Дэу» и два китайских внедорожника "Ховер".

Женщина вела себя неадекватно, многие решили, что она пьяна. Дама вызвала сама себе «скорую», полиция приехала сама. Волгоградка сообщила, что она безработная и ей очень нужно попасть в больницу – плохо себя чувствует. Пройти медосвидетельствование на месте автоледи отказалась. Но в медучреждении у нее все-таки взяли кровь на анализ, который показал 1,1 промилле алкоголя.

За вождение в пьяном виде Мирославу Мизякину лишили прав. А 31 августа волгоградская коллегия судей лишила федерального судью Центрального района полномочий. Вершить судьбы волгоградцев ей запретили.

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