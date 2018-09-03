Каким должен быть каждый кроссовер? Обзор на примере HONDA CR-V

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-03T18:40:13+03:00

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Не удивительно, что на вторичном рынке CR-V дороже соперников.

РЕПУТАЦИЯ HONDA

Модель HONDA CR-V не зря считается одним из лучших кроссоверов, инженеры японского автоконцерна стали выпускать свои автомобили одними из первых. Машины HONDA CR-V появились в середине 90-х годов. Взяв от внедорожника хорошую проходимость, высокий клиренс, а от легкового авто – комфорт и удобство управления компания HONDA получила автомобиль, который успешно закрепился на рынке и стал основой для многочисленных подражаний со стороны конкурентов. За это время успело смениться 5 поколений авто, и на каждом этапе происходила доработка и улучшение модели. Если сначала покупателям предлагался безальтернативный вариант с двигателем 2 литра, то уже ко второму поколению японцы расширили линейку моторов, машина получила силовой агрегат объемом 2,4 литра и мощностью 160 л.с. А в 2005 году стала комплектоваться дизельным агрегатом собственной разработки объемом 2,2 литра.

Одновременно с технической модернизацией менялся комфорт внутреннего пространства – автомобиль увеличился в габаритах, появились современное оснащение в салоне, повысился уровень безопасности. В 2007 году Honda CR-V входит в список десяти самых продаваемых автомобилей на американском рынке и становится самым популярным кроссовером. В Россию официально модель представлена начиная с 3 поколения, до этого на рынок попадали в основном подержанные авто.

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пятое поколение HONDA CR-V построено на новой модульной платформе, в которой благодаря широкому применению стали ультравысокой прочности снижена масса силового каркаса кузова при увеличении его жесткости на кручение и изгиб. Современный комплекс безопасности Honda Sensing с 8-ю подушками безопасности вносит дополнительный вклад в заботу о водителе и пассажирах. К системам активной защиты добавляется камера бокового обзора Lane Watch и технология освещения сектора поворота.

Интеллектуальная система полного привода автомобиля исключает проскальзывания колес, обеспечивает устойчивость машины при движении в сложных условиях. Электронное управление муфтой позволило увеличить скорость реакции, более того, на задние колеса постоянно передается малая часть крутящего момента. Как только в системе появляется информация о пробуксовке, то задние колеса включаются в работу. При старте тяга в обязательном порядке делится между осями поровну.

Внутри водителя ждет электронная комбинация приборов, которая обеспечивает удобное восприятие информации и в солнечный день и ночью. Операционная система OS Android предоставляет возможность подключения к интернету через Wi-Fi и доступ к серверу приложений Honda App Centre. Кроме того, смартфоны и планшеты можно будет подключить и при помощи технологии MirrorLink, дублирующей изображение с устройств на экран мультимедиа. На этот же дисплей выводится картинка с задней камеры при парковке, а также с камеры, расположенной под правым зеркалом, при включении правого поворотника. Информацию можно вывести и принудительно, нажав на кнопку с торца переключателя. В момент перестроения на дисплее показано, безопасен ли маневр и достаточно ли расстояние до движущегося позади автомобиля. В комплектации Prestige модель CR-V оснащается навигационной системой с жестким диском (HDD) и технологией мониторинга трафика. Над приборной панелью в CR-V расположен проекционный экран, на который выводится текущая скорость автомобиля. Цифры можно двигать вверх-вниз, подгоняя под свой рост и посадку.

Смена водителя для HONDA CR-V – не проблема, сиденья оснащены электрорегулировкой в 8 направлениях с памятью настроек. Систем контроля за усталостью водителя Driver Attention Monitor подскажет, когда следует остановиться и сделать перерыв.

ПРОСТОРНЫЙ САЛОН

Прежде чем начинаем оценивать интерьер японского кроссовера, обращает на себя внимание широкий угол открывания дверей: легко сесть/выйти как передним, так и задним пассажирам, а также разместить кресло с ребенком, и при этом, не испачкав ни себя, ни порога авто.

Внутреннее пространство встречает нас гармоничной отделкой качественными материалами и полноцветной панелью навигации.

Фото компании ООО ВР-Сакура.

Удобно расположиться внутри HONDA CR-V можно практически любому: как рослым, так и объемным пассажирам. Сзади отсутствует центральный тоннель, а расстояние до передних кресел такое большое, что тем, кто сидит на втором ряду не нужно просить подвинуться передних пассажиров. Водители с детьми оценят простор на заднем ряду - ребенок в детском кресле не достает ногами до папиного сиденья. Доступна регулировка наклона спинки двух рядов кресел, что добавляет уровень комфорта. Зимой тепло на задним пассажирам обеспечивает возможность регулировки подачи теплого воздуха, а usb-розетки помогают не разрядиться телефонам в длительных поездках.

Багажное отделение HONDA CR-V соответствует размерам салона и составляет 522 л в стандартном положении и 1084 л при сложенных задних сиденьях. При трансформации заднего ряда в кроссовере получается ровный пол. С учетом низкой высоты погрузки (70 см) автомобиль удобно загружать. Дверь - с электроприводом, способна запоминать положение, на которое ей необходимо подняться.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

За рулем HONDA CR-V можно выбрать различные режимы управления от экономичного ECO до динамичного Sport. В большинстве случаев водители останавливаются на стандартном варианте Drive, который хорошо подходит как для города, так и для трассы. Для тех, кто привык к агрессивному вождению можно переключать передачи с помощью подрулевых лепестков.

Салон кроссовера надежно изолирован от посторонних звуков, двигатель слышно, только когда крутишь его на максимальных оборотах. В пятом поколении специалисты компании провели работы по дополнительной шумоизоляции всех элементов модели.

Фото компании ООО ВР-Сакура.

Подвеска в HONDA CR-V была обновлена с учетом требований, которые предъявляются к автомобилю в городе: устойчивость на дороге, особенно при прохождении поворотов, и мягкое преодоление неровностей. Инженеры HONDA отлично справились с этой задачей: ямы, стыки автомобиль проезжает без дополнительной вибрации в салоне, а в повороты входит, как по рельсам.

Хорошее оснащение и эксплуатационные характеристики машины вполне логично привели к тому, что и на вторичном рынке кроссовер слабо теряет в цене и стоит зачастую дороже соперников. Это справедливо как для отечественного, так и зарубежного рынка. Авторитетный американский журнал Consumer Reports, специализирующийся на составлении рейтингов удовлетворенности потребителей, признал кроссовер CR-V самой надежной и практичной машиной в своем классе на вторичном рынке. В России автомобиль получил звание «Лидер по остаточной Стоимости» от известного аналитического агентства «Автостат» по результатам исследования в 2017 году. По итогам анализа эксперты установили, что CR-V стал лучшим в сегменте SUV (C) c коэффициентом остаточной стоимости 95,21%.

Записаться на тест-драйв Honda CR-V 5 поколения можно у официального дилера ООО «Хонда Мотор Рус» компании ООО ВР-Сакура по телефону (8442) 55-26-55 или приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

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