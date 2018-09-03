Приезжай в Урюпинск! Размещайся с комфортом!

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-03T15:47:25+03:00

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Столица российской провинции славится своим гостеприимством. И в преддверии празднования значимой даты - 400-летия города - здесь уже встречают тех, кто хочет стать зрителем и непосредственным участником юбилейных праздничных гуляний.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА

Практически в самом сердце Урюпинска, в центральной его части, свои двери радушно распахнул отель «Дарэн». Шестнадцать двухместных номеров, в том числе с дополнительным местом, станут поистине островком спокойствия и хорошего отдыха. Здесь будет комфортно не только тем, кто путешествует в одиночку или в компании друзей, но и семьям с детьми. «Дарэн» соответствует самым современным стандартам гостиничной индустрии и при очень демократичной стоимости размещения предлагает отличный уровень сервиса. Чтобы даже самый взыскательный гость захотел остановиться здесь не один раз. Создатели отеля заботливо продумали все до мелочей: дизайнерский интерьер каждого помещения, меблировку, техническое оснащение, меню и многое-многое другое. А специально к дню рождения Урюпинска в отеле заработал современный конференц-зал - место для деловых встреч, совещаний и любых мероприятий высокого уровня.

Фото: Любовь КОЛЕСНИЧЕНКО.

- Гостиничные услуги - это наше семейное дело, каждый член семьи принимал и принимает активное участие в развитии отеля, вкладывает душу и силы, - отмечает управляющий отелем «Дарэн» Ирина Васильева. - Мы долго шли к открытию, и вот в юбилейный для нашего города год мы рады приветствовать гостей.

С РОДНЫМ ТЕПЛОМ

Вообще, в «Дарэн» можно не просто остановиться по пути - здесь можно пожить длительное время, не испытывая ощущения, что находишься далеко от дома. Тем более что и в самом Урюпинске, и в окрестностях, живописных природных местах Прихоперья, есть на что посмотреть. А после прогулки по городу или поездки в лес что может быть лучше, чем попариться в сауне и погрузиться в здоровый сон на кровати с качественным ортопедическим матрацем?

Фото: Любовь КОЛЕСНИЧЕНКО.

Кроме того, домашний уют отеля подчеркивают интересные стилевые решения, добротная мебель и написанные талантливым урюпинским художником картины. Чувствуется умеренная, ненавязчивая роскошь и отменный вкус создателей гостиницы. А постояльцев порадуют приятные мелочи, в которых проявляется забота всего персонала: благоухающее чистотой и свежестью постельное белье, чайные принадлежности, уютные халаты и мягкие тапочки. В номерах предусмотрены сплит-система, ЖК-телевизор, телефон, мини-бар и беспроводной интернет. А гостям выдается не обычный ключ, а ключ-карта.

Фото: Любовь КОЛЕСНИЧЕНКО.

В «Дарэн» всем желают доброго утра, а чтобы день начался с хорошей ноты, для всех проживающих приятный бонус - бесплатный вкусный завтрак. Стоит попробовать в отеле и с любовью приготовленные домашние обеды и ужины. В общем, здесь вам всегда рады!

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Отель «Дарэн», Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Черняховского, 77.

Тел.: +7-960-874-55-44, 8-84442-3-07-90, darenurup34@gmail.com

Наш сайт www.hotel-daren.ru

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