После операции мама шестиклассника Вани, который искал ей по объявлениям лекарство, выписалась из больницы

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-03T14:04:16+03:00

Изменить размер текста: A A

За состоянием здоровья Светланы Сидоровой из Волгограда в последние недели следит буквально вся страна. Всей страной для нее искали «Нимотоп», всей страной помогали. А недавно ее бесплатно прооперировал лучший нейрохирург России Кирилл Орлов, который по такому случаю прервал отпуск и приехал в Волгоград из Новосибирска. И вдруг сегодня в волгоградском облздраве «КП-Волгоград» сообщают: Светлана Сидорова выписана из больницы. Казалось бы, радостная весть, и ситуация разрешилась благополучно, если б не одно «но»… Волгоградка решила покинуть больницу самостоятельно, то есть по собственному желанию, а не потому что так решили медики.

- Светлана подписала отказ в продолжение госпитализации. Сотрудники больницы №25 организовали транспортировку пациентки из медучреждения домой, - говорят в облздраве.

При этом, правда, уточнили, что состояние женщины при выписке характеризуется, как удовлетворительное.

- Из больницы мама ушла потому, что состояние у нее уже нормальное. Дальше можно уже и дома лечиться. Думаем, ей это на пользу пойдет, морально: она быстрее будет восстанавливаться, быстрее в себя придет. В больнице она уже не может морально находиться. Тяжело, - поясняет старший сын волгоградки Андрей. - Сейчас ей прописали лекарства для сердца и контроля давления, которые есть в аптеках. Ваня пошел в школу, у него все хорошо. И он очень рад, что мама наконец-то вернулась домой.

Напомним, история Светланы разлетелась по всей стране после того, как ее 12-летний сын Ваня написал трогательное объявление на тетрадном листке с просьбой найти маме редкое лекарство «Нимотоп». Он развесил объявления по подъездам. И люди не прошли мимо.

На тот момент Светлана Сидорова также после реанимации оказалась дома с бедой один на один. Но и в прошлый раз, вопреки советам медиков, она самостоятельно покинула больницу. Оставшись без медпомощи, и не найдя в аптеках «Нимотоп», который рекомендовали врачи, шестиклассник и забил тревогу.

Спасибо Ване, все обошлось: маму вовремя прооперировали. А добрые люди помогли собрать сердобольного мальчишку в школу. И даже «Нимотоп» не понадобился»…

«НИМОТОП» ЗАПУСТИЛ БУМЕРАНГ ДОБРА

- Не поверите, но люди до сих пор шлют мне «Нимотоп», - говорит волгоградка Марина Петрухина, которая первая откликнулась на просьбу шестиклассника Вани, и создала группу помощи ему и его маме. – Мы собрали несколько пачек на полный курс лечения. И еще две посылки идут: одна из Израиля, вторая из Германии от русского врача, который узнал о проблеме волгоградки из интернета, купил и отослал ей редкое лекарство.

Фото с соцсетей.

Тем временем, Светлане Сидоровой «Нимотоп» отменили. И Марина решила передать редкое лекарство тем, кому оно действительно нужно сейчас.

- Люди, которые отдали волгоградке препарат написали мне: «Мол, вы найдете ему должное применение, мы вам верим!». Приятно. Значит, все делала не зря, - говорит Марина.

Часть препарата передадут мужчине, который недавно пережил второй инсульт. Остальное тоже пойдет на спасение. Вот так «Нимотоп» стал мотивом для круговорота добра.

- А Ванька и в жизни оказался очень добрым открытым и отзывчивым мальчишкой. У него большое сердце и грустные глаза. Надеюсь, еще увижу его смеющимся, - говорит волгоградка. – Теперь мы с ним связаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/665071" frameborder="0"></iframe> «Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помогите вылечить маму!»: шестиклассник из Волгограда написал крик о помощи на подъездах.Мальчишка попросил волгоградцев найти лекарство для больной матери (подробнее)

На просьбу 12-летнего Вани откликнулись тысячи волгоградцев. Маме шестиклассника, который развесил объявления с криком о помощи на подъездах, нашли лекарства (подробнее)

Маме шестиклассника, который расклеил объявления на подъездах, сделал операцию лучший нейрохирург страны (подробнее)