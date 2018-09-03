В Волгограде задержали стреляющую свадьбу

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-03T12:01:50+03:00

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Волгоградские соцсети взорвала новость о стреляющей свадьбе в Красноармейском районе Волгограда. Однако на поверку выяснилось, что у страха глаза велики, пистолет, из которого стреляли в воздух, оказался пневматическим, а по мощности едва ли превосходил детскую игрушку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, днем субботы, 1 сентября, в полицию позвонили прохожие. Они рассказали, что из Кировского района в Красноармейский едет черный американский внедорожник Hummer с астраханскими номерами, а один из его пассажиров достал пистолет и стреляет в воздух.

Задержали стреляющий джип в Красноармейском районе ВолгоградаФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Автомобиль сразу же объявили в розыск. Через несколько часов джип остановили в промзоне Красноармейского района, возле административного здания ОАО «Нефтезаводмонтаж».

Стрелком оказался 23-летний житель Дзержинского района. Зачем мужчина начал палить в воздух – сейчас выясняют следователи. Однако сам стрелок пояснил, что схватился за оружие из-за избытка радостных чувств за друга, который в этот день создал семью.

Оружием оказался маломощный пневматический пистолетФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пневматический пистолет, внешне очень похожий на боевой пистолет Макарова, у стрелка забрали и отправили на баллистическую судебную экспертизу.