Шестиклассник Ваня из Волгограда заставил чиновников обратить внимание на отсутствие «Нимотопа» в аптеках

СЕГОДНЯ 22:58 2018-08-31T23:08:18+03:00

В Росздравнадзоре пояснили, почему случились перебои с препаратом и что в подобных случаях делать

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Крик о помощи шестиклассника Вани из Волгограда, который искал для мамы редкое лекарство «Нимотоп» через объявления в подъездах, благодаря неравнодушным людям и сми услышали даже высокопоставленные столичные чиновники. Дошло и до Росздравнадзора. Сегодня, 31 августа, на сайте ведомства опубликовали официальный комментарий по поводу того, почему волгоградцы не смогли найти для Вани и его мамы нужный препарат.

- Лекарственный препарат Нимопин (МНН: Нимодипин) последний раз выпускался в оборот в 2017 году (более 17 тысяч упаковок). Возобновление поставок запланировано на апрель 2019 года. При необходимости продолжения курса лечения пациента врач может заменить данный препарат из схожей фармакотерапевтической группы, - отметили в ведомстве.

При этом заверили, что вообще перебоев с лекарствами из списка «жизненно необходимых и важных» в стране нет. Но не скрывают, что есть проблемы в логистике препаратов: нет четкого взаимодействия между облздравами и медицинскими и фармацевтическими компаниями, потому что нет единой информационной базы. Есть нарекания и на недостаточный контроль за запасами лекарств в регионах со стороны облздавов.

В Росздравнадзоре также пообещали усилить контроль за обеспечением граждан лекарственными препаратами.

И отметили, что любое лекарство по льготному рецепту в любой аптеке должны предоставить в течение десяти дней. Если в течение этого времени человек не получил выписанный ему препарат, ему следует обратиться в региональный минздрав. Если и в этом случае вопрос не решился - то в Территориальные органы Росздравнадзора.

Напомним, 12-летний Ваня из Волгограда не нашел в аптеках города препарат «Нимотоп», который прописали его маме после инсульта. Мальчишка просто не знал, куда бежать со своей бедой, и поэтому развесил по подъездам объявления со словами: «Уважаемые жильцы, не будьте черствыми и неравнодушными! Очень нужно лекарство Нимотоп. Помогите вылечить маму!». И люди откликнулись, не только в Волгограде, а по всей России искали редкое лекарство, и даже за границей. Нашли. Но маме шестиклассника Светлане Сидоровой стало хуже, и ее вновь забрали в реанимацию. Правда, после шумихи, которую подняли волгоградцы и «Комсомолка», ситуацию под контроль взяли в облздраве, а после маму Вани даже прооперировал лучший нейрохирург страны Кирилл Орлов. Врач специально прилетел в Волгоград из Новосибирска и установил пациентке стент. Операцию, которая стоит полмиллиона рублей, Светлане Сидоровой сделали бесплатно. На данный момент она еще находится в больнице, но ее состояние стабильное.

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