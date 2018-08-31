2018-08-31T15:08:54+03:00
Общество

Виктория Селиванова из Урюпинска заняла первое место в фотоконкурсе «КП»

К 400-летию города «Комсомолка» призывает поделиться фотографиями самых красивых мест и достопримечательностей столицы российской провинции
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Фото Виктории Селивановой заняло первое место.Фото Виктории Селивановой заняло первое место.
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Через две недели столица российской провинции – город Урюпинск – празднует большой юбилей. Известный на всю страну благодаря анекдотам и пуховым платкам городок отметит 400-летие. Урюпинск стоит на одной из чистейших рек нашей страны – Хопре. И еще и поэтому очень популярен у туристов.

Накануне праздника «КП-Волгоград» объявила конкурс. Целый месяц волгоградцы делились фотографиями, сделанными в Урюпинске. И пришло время подвести итоги конкурса.

Совместно со своими партнерами «КП-Волгоград» дарит билеты тем, кто наберал больше лайков.

1 место заняла Виктория Селиванова. Ее фото набрало 86 лайков. Она получает сертификат на всю семью в «Ручной Zоопарк» (ТРК «КоМсомолл» или ТРЦ «Акварель).

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2 место у Алины Маловой. За ее фото проголосовали 61 человека. Алина получает 2 билета в «Музей занимательных наук Эйнштейна», (г. Волгоград, пр. Ленина, 70).

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3 место достается Ольге Волковой. За полсотни лайков она получает 2 билета в «Волгоградский планетарий» (г. Волгоград, ул. Гагарина,14).

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Положение о конкурсе можно прочитать здесь.

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