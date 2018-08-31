2018-08-31T12:37:58+03:00
Общество

Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока

Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны
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Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, завершает работу по отмене внутрисетевого роуминга, опережая установленный ФАС срок 31 августа.

Tele2 реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона.

До перехода к заключительной фазе мероприятий Tele2 уже успела отменить внутрисетевой роуминг на большинстве тарифных планов. На действующей линейке «Мой Tele2» внутрисетевой роуминг был отменен с момента запуска. Интернет в поездках по России всегда предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями.

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