Хочешь собственное жилье? Достаточно одного клика!

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-31T11:29:48+03:00

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По данным статистики, россияне стали чаще вступать в брак. Социологи утверждают, что отчасти на такое решение влияет желание приобрести собственное жилье с помощью ипотеки. Это подтверждают и сами волгоградцы.

- Мы встречались два года, решили оформить отношения, - делятся своей историей молодожены Анастасия и Дмитрий. – До брака жили в арендованной квартире, но после регистрации решили обзаводиться своими квадратными метрами. Уже подсчитали, что ежемесячный взнос практически сопоставим с суммой, которую приходится отдавать хозяевам. Но выплачивая ипотечный кредит, мы будем работать на свое будущее, а не улучшать чье-то материальное благосостояние.

Примерно так же рассуждают десятки тысяч жителей Поволжья, этим объясняется стабильный рост, который показывает ипотечные кредиты. Лишь в первом полугодии 2018 года Поволжский банк Сбербанка России выдал почти 34 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей. В сравнении с первым полугодием 2017 года количество выданных кредитов увеличилось на 53% - спрос на ипотеку вырос более чем в полтора раза! Специалисты банка отмечают несколько причин высокого спроса: постоянное снижение ставок по ипотечным кредитам, новые программы, а также улучшение сервисов, которые облегчают поиск, покупку и оформление жилья. Кстати, развитие ипотеки и снижение процентных ставок, одни из ключевых факторов повышения доступности жилья, обозначены в положениях Майского указа Президента РФ и национального проекта "Жилье и городская среда".

Волгоградцы Аня и Вадим в брак вступили уже несколько лет назад, первое время жили с родителями, которые и помогали с первенцем. Сейчас супруги с нетерпением ждут рождения второго ребенка и наконец решились на ипотечный кредит. Во-первых, они соответствуют критериям «молодая семья», а значит, имеют возможность получить господдержку (субсидию) при покупке жилья. Во-вторых, семьи, в которых родился второй и третий ребенок, могут рассчитывать на получение жилищного кредита по ставке значительно ниже рыночной. Заметное влияние на рынок жилищных кредитов оказал запуск в феврале 2018 года программы ипотеки с государственной поддержкой. Вадим признается: психологически супруги были готовы к вступлению в ипотечную программу, но «катализатором» такого решения стал запущенный Сбербанком России сервис «ДомКлик», который объединил несколько полезных сервисов по поиску, покупке и оформлению жилья. Сервисом уже воспользовались десятки тысяч клиентов, среди которых и наши герои:

- Оказалось, что портал «ДомКлик» объединяет в одном месте покупателей, застройщиков, риелторов, оценщиков и банк, - рассказывают ребята. - На domclick.ru можно выбрать объект недвижимости из списка застройщиков или риэлтерских агентств-партнеров Сбербанка, здесь же представлено много другой полезной информации.

По сути, банк предлагает онлайн консультацию и одобрение ипотеки без визита в офис банка – достаточно заполнить предложенную форму, отметив или заполнив нужные строчки, согласовать жилье с банком и, подав заявку на ипотеку, узнать решение банка онлайн в мобильном телефоне. После этого приехать в банк понадобится только для подписания кредитного договора и других документов. Так потенциальные заемщики и поступили. Определились с выбором жилья, ввели необходимую сумму ипотечного кредита и время предоставления, сами рассчитали сумму ежемесячного платежа...

- Представляете, во время рассмотрения заявки мы получаем уведомления и отслеживаем этапы заявки, - не скрывает удовлетворения Анна. – На «ДомКлик» также можно подобрать оценочную компанию и оставить заявку на ее услуги. И то, что мы оба являемся держателями зарплатных карт Сбербанка, тоже положительно повлияло на решение банка!

Все операции происходят удаленно, в режиме online. Покупателю необходимо посетить банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор. Одобрение молодая семья уже получила, впереди – приятные хлопоты.

А вы уже решились на собственное жилье? «ДомКлик» к вашим услугам!

Наша справка

ДомКлик - сервис для покупки, продажи недвижимости и оформления ипотеки Сбербанка - занял 1 место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018».

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