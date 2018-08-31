ТОП - 8 «проходимцев» волгоградских дорог

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-30T17:09:41+03:00

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«Неубиваемый» Renault Duster

Надежность

Высокий клиренс и отличные настройки ходовой обеспечивают Renault Duster беспроблемную эксплуатацию по нашим дорогам. "Мак-ферсон" спереди и независимая многорычажка сзади выдерживают скоростное движение по пересеченной местности, преодоление водных препятствий.

Проходимость

Duster можно выбрать с бензиновым или дизельным мотором. В первом случае получаем отличное авто для города, во втором — машину для штурма бездорожья. Дизель идеально подходит для путешествия там, где нет дорог, передаточные числа в коробке и полка момента мотора настроены на эффективное движение внатяг. Хорошая геометрия кузова позволяет без проблем штурмовать балки и забираться в гору.

Управляемость

Кроссовер с легкостью отзывается на действия водителя. Автомобиль все делает правильно и предсказуемо, а мощности и бензинового двухлитрового мотора, и турбодизеля вполне хватает для довольно динамичной езды.

Duster ездит по грунтовым дорогам без снижения скорости и необходимости притормаживать. Высокий дорожный просвет и внушительные ходы подвески позволяют двигаться без пробоев и страха что-либо повредить у кроссовера.

Мнение владельцев Renault Duster

Андрей из Кисловодска: « Взял свой Duster в салоне в январе 2016 года. Машину с полным приводом хотел очень давно, поэтому к выбору подошел сознательно и Duster себя полностью оправдал. За это время всей семьей совершили множество поездок в очень красивые, но ранее недоступные для нас места. Автомобиль отлично справляется как с бездорожьем, так и уверено ведет себя в городском потоке».

Широкие возможности Suzuki Vitara

Suzuki Vitara – отличный выбор для off-road путешествий.

Надежность

В Suzuki Vitara установлены мотор и трансмиссия японского производства. Надежный гидроблок, электроника и прочная механическая часть практически не оставляют шансов поломать этот суровый агрегат во время эксплуатации, если только не отдать машину в руки неумелого мастера.

Проходимость

Сочетание турбированного двигателя и настоящего автомата показывает отличные характеристики, как в городе, так и за городом. Благодаря легкой конструкции и хорошо настроенному «автомату» Vitara очень «проворна» на мягких покрытиях. С заблокированной муфтой тяга между осями делится поровну, но при превышении 60 км/ч муфта автоматически распускается. При этом перераспределение потоков тяги происходит незаметно и быстро.

Управляемость

Suzuki Vitara демонстрирует отличную реакцию на педаль газа, автомат быстро переключает передачи. Машина четко вписывается в повороты и держит дороги. Тормоза очень цепкие и точные. Интегрированное управление двигателем, трансмиссией и ESP® позволяет выбрать оптимальный режим в соответствии с типом дороги и условиями окружающей среды.

Мнение владельцев Suzuki Vitara

Павел из Люберец уже больше года владеет Suzuki Vitara на Drive2.ru делиться своими впечатлениями о ней: « В салоне удобные сиденья и на руле есть все что нужно — управление режимами, музыкой, круиз-контролем, громкой связью и ручное переключение передач с помощью под рулевых лепестков. Ездил на ней по трассе, машина была полностью загружена, показала отличную динамику и устойчивость».

Надежный внедорожник Volkswagen Tiguan

Система 4MOTION в Volkswagen Tiguan в непрерывном режиме анализирует состояние покрытия и обеспечивает отличное сцепление с дорогой.

Проходимость

В случае выезда Volkswagen Tiguan на бездорожье в работу включается система 4Motion Active Control, являющейся частью постоянного полного привода 4Motion. Посредством шайбы на центральной консоли можно подстроиться под различные условия движения (шоссе, бездорожье, снег и так далее), да еще задействовать функцию электронной блокировки межколесного дифференциала. Подключением задних колес заведует муфта Haldex пятого поколения, которую очень трудно перегреть. Срабатывает она мгновенно: передние колеса еще не успели зарыться, а задние уже начинают выбираться.

Управляемость

В кроссовере практически идеальная эргономика – все элементы расположены там, где их ожидаешь увидеть и абсолютно всем удобно пользоваться. Новый немецкий кроссовер послушно набирает любую требуемую скорость, очень прозрачно рулится, хорошо заходит в повороты и, в целом, ведёт себя так, что провоцирует на агрессивную манеру езды.

Honda CR-V: лучший автомобиль за свои деньги

Honda CR-V – все необходимое для комфортной и безопасной езды.

Проходимость и надежность: японские технологии в действии

Honda CR-V – универсальный кроссовер с хорошей управляемостью и ходовыми качествами. Спереди у модели установлена подвеска MacPherson , сзади - многорычажная система. Подобная комбинация вместе с высоким клиренсом обеспечивает отличную управляемость и проходимость автомобиля. За маневренность и плавность хода на российских дорогах CR-V отвечают стабилизаторы поперечной устойчивости и амортизаторы со сниженным внутренним трением. Рулевое управление позволит водителю «чувствовать» автомобиль на любых скоростях и виражах, а информативную обратную связь с авто обеспечит электроусилитель руля с переменным передаточным отношением.

Управляемость

На дороге Honda CR-V плавно ускоряется, автоматическая коробка плавно переключает передачи. Руль - острый и точный, особенно на низких скоростях, подвеска позволяет преодолевать различные ямы на бездорожье. Система мониторинга слепых зон и продвинутый парктроник великолепно работают, спасая водителя от неприятностей на парковках.

Мнение владельцев Honda CR-V

Роман из Москвы купил свою Honda CR-V в ноябре 2017 года и на Drive2.ru делится своими впечатлениями от машины: «Автомобиль нравится снаружи и внутри. Очень порадовала современная светодиодная оптика, она действительно хорошо освещает. Плавность хода кроссовера на дороге и четкая работа коробки передач не разочаровали до сих пор».

Признанный лидер ŠKODA KODIAQ

Адаптивная подвеска ŠKODA KODIAQ помогает водителю в управлении на любом дорожном покрытии.

Надежность

Базой для ŠKODA KODIAQ является платформа MQB от концерна Volkswagen, так что владельцы авто получили машину, созданную на основе проверенных немецких технологий. Большое количество моделей, созданных на этой платформе, позволили компании учесть все недостатки и предложить качественный автомобиль.

Проходимость

Уверенное поведение KODIAQ за пределами асфальта обеспечивается за счет наличия внедорожного режима движения и ассистента спуска с горы, которые активно помогают водителю. Муфта Haldex способна выдерживать долгие пробуксовки и не сгореть.

Управляемость

В KODIAQ хорошо сбалансирована система рулевого управления. Машина отлично стоит на дороге. Даже при своих габаритах и массе, автомобиль прекрасно чувствуешь, нет ощущения, что ты в большой машине. Отлично кроссовер ŠKODA входит и в повороты. Более того, даже когда на поворотах под колеса вместо асфальта попадает вода, лед или ямы, авто ведет себя стабильно и предсказуемо. Неровности подвеска отрабатывает хорошо.

Volkswagen Touareg: приключения без напряжения

В базовой комплектации Volkswagen Touareg показывает хорошие внедорожные качества.

Проходимость

В салоне Touareg на бездорожье тряска практически не ощущается. В базовой комплектации модель показывает хорошую проходимость – за рулем Volkswagen Touareg можно смело штурмовать брод глубиной 490 мм. Внедорожный пакет (буксирные проушины, защиты агрегатов, увеличенный топливный бак) теперь включает в себя четыре режима для разных покрытий вместо одного «снежного» в базовом исполнении.

Управляемость

На асфальте автомобиль ведет себя отлично, в повороты входит уверенно с хорошим запасом по сцеплению, без заносов. Тяговые возможности у двигателя велики, динамика отличная. Volkswagen Touareg демонстрирует хорошую маневренность на малых скоростях и отличную устойчивость – на высоких.

Volkswagen Amarok создан доставлять удовольствие

Короткая первая передача Volkswagen Amarok оптимизирована для работы на бездорожье, она заменяет понижающий ряд.

Надежность и техническое оснащение немецкого пикапа

Сердцем Amarok выступает мощный 3-х литровый бензиновый V6 или 2-литровый дизель. Инженеры Volkswagen оснастили двигатель специальным режимом «overboost», благодаря чему кратковременно мощность возрастает еще на 20 л.с., а крутящий момент на 50 Нм. В связке с мотором идет система полного привода 4MOTION и АКПП. Добавляем к этому рамную конструкцию кузова и получаем отличный динамичный автомобиль, который уверенно чувствует себя на любом бездорожье. Дополнительно в качестве заводских опций предлагаются шноркель (высокий воздухозаборник) и различные варианты по дополнительной защите узлов и механизмов, расположенных в нижней части кузова.

Управляемость и проходимость

Volkswagen Amarok отлично держит дорогу на сухом и мокром покрытии. На шоссе у автомобиля ход короткий, характеристики идеально подобраны для асфальта. Машина не кренится в поворотах, обладает совершенно легковыми повадками при резких маневрах и откликается на поворот руля без малейшей задержки. В свою очередь на грунтовке пикап прекрасно преодолевает любой уклон вплоть до стопроцентного. Система автоматического спуска под уклон отлично справляется – нырнув носом вниз, автомобиль тут же слегка замедляется и без касания тормозной педали «снижается» равномерно и безопасно. Коробка сбалансирована для езды по асфальту и вне его: короткая первая передача – для бездорожья, длинная восьмая – для трассы.

Мнение владельцев Amarok

Александр из Ахтубинска на Drive2.ru уже более двух лет владеет Volkswagen Amarok. Он положительно отзывается об управляемости пикапа: «В городе легко входит в повороты и ныряет между препятствиями. Мощности движка хватает, даже погонять. По грязи ездит ничуть не хуже чем по асфальту! Расход, получается от 7 - 9.5 литров по городу, в зависимости от манеры езды. Ездить на такой машине приятно, поехал в Волгоград за зимней резиной — скорость 90 км/ч на круизе (никуда не торопился и проверил на экономичность), машина плыла, съедая все неровности и ямы.

Восьмиместный внедорожник Honda Pilot

Honda Pilot удачно сочетаются современные технологии и серьёзные ходовые качества.

Надежный

Восьмиместный внедорожник Pilot идеально адаптирован к российским условиям эксплуатации, где главной проблемой остаётся плохое качество дорог и суровый климат. Японские инженеры укомплектовали автомобиль независимой передней подвеской MacPherson и независимой задней многорычажной конструкцией. Такая ходовая делает Pilot выносливым и безопасным внедорожником, способный выдержать самые жесткие условия эксплуатации.

Проходимость

На пересечённой местности автомобиль, оснащённый интеллектуальным полным приводом, легко преодолевает неровный ландшафт и движется по глубоким сугробам, грязи и песку. При дорожном просвете в 200 миллиметров для «вездехода» не существует серьёзных преград.

Управляемость

Honda Pilot – очень удобная машина, как для повседневных поездок, так и для путешествий. Динамики 3-литрового мотора хватает, проблем с разгоном и обгоном не возникает, автомат 6-ступенчатый и резво переключает скорости. На трассе Pilot демонстрирует динамику и предсказуемость траектории движения.

Мнение владельцев Honda Pilot

Глеб из Москвы в своем блоге на Drive2.ru рассказывает об опыте эксплуатации Honda Pilot, на котором он проехал уже свыше 45 000 км: «В очередной раз уверенно утверждаю, это прекрасный автомобиль для путешествий. Мы совершили уже массу поездок по 1500 км в одну сторону без остановок и остались довольны. Лакокрасочное покрытие - качественно, очень мало сколов. Управляемость до сих пор дико радует, на этой машине можно реально получить удовольствие от активной езды».

Сводная таблица характеристик моделей

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Фото: официальный дилер Волга-Раст.

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