Приходите за вкусными подарками 1 сентября

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-30T16:41:54+03:00

Магазины - кулинарии «Конфетки Бараночки» приглашают всех волгоградцев в День знаний за вкусными подарками

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Магазины - кулинарии «Конфетки Бараночки» в День знаний приглашают всех желающих принять участие в детском конкурсе рисунка и росписи имбирных пряников.

Приятная новость: ДОСТАВКА С САЙТА. Теперь полюбившиеся блюда и торты кулинарии Конфетки-Бараночки вы можете заказать на сайте confetkibaranochki.ru с доставкой на дом.

Выражайте свои чувства оригинальными подарками!

К 1 сентября для наших маленьких сладкоежек и их любимых учителей мы подготовили большой ассортимент праздничных тортов и расписных имбирных пряников, украшенных тематическими фигурками.

Через стол заказов или на сайте вы можете оформить индивидуальный заказ на торт или любые блюда кондитерской и кулинарной продукции.

Ко Дню знаний во всех магазинах пройдет конкурс детского рисунка. Приглашаем ребят проявить свои творческие способности и выиграть сладкие призы: красивые торты, наборы вкусных пирожных.

Победители в каждой кулинарии определяться путем голосования среди покупателей 1 сентября в 14.00. Сразу же после награждения всех школьников приглашаем на детский мастер класс по оформлению имбирных пряников.

Напоминаем, что для праздничного стола в честь Дня Знаний, вы всегда найдете в «Конфетках-Бараночках» вкуснейшие салаты, пироги, рыба, мясо. Вся продукция готовится из местного сырья с использованием современных технологий. У нас появились вкусные новинки: в кулинарии по ул. Мира,12 вы можете отведать настоящие осетинские пироги, а кулинария по ул.Р-Крестьянская,18 предлагает фирменный шашлык, любителей пельменей и вареников ждем на пр.Ленина,93 , где широкий ассортимент не оставит равнодушным никого, а цена приятно удивит.

И главная НОВОСТЬ - теперь продукцию кулинарии Конфетки-Бараночки можно заказать на сайте confetkibaranochki.ru с доставкой на дом.

Доставка осуществляется в Ворошиловский, Дзержинский и Центральные района города.

Подробности в магазинах-кулинариях и на сайте www.confetkibaranochki.ru

Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» работает для Вас ежедневно с 7.30 до 21.00 по адресам:

ул. Мира, 12, тел. +7 (8442) 59-02-03

пр. Ленина, 5, тел. +7 (8442) 55-17-55

пр. Ленина, 93, тел. +7 (8442) 43-65-22

ул. Рокоссовского, 52, тел. +7 (8442) 43-73-80

ул. Рабоче-Крестьянская, 18, тел. +7 (8442) 90-11-01

пр. Университетский, 21, тел. +7 (8442) 59-98-82

ул. Новоремесленная, 14 + (8442) 52-57-22

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