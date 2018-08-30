Волгоградцы о ремонте дворов: раньше у нас застревали такси и скорые, а детской площадки не было никогда

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-30T12:25:41+03:00

Жители многоэтажки в Советском районе рассказали, как добились новых дорог, тротуаров и качелей для своего двора

Изменить размер текста: A A

В Волгограде продолжается ремонт дворов по программе «Комфортная городская среда». Во многих из них асфальт меняется впервые с момента строительства дома. Как, например, на на улице Шефской, 86 в Советском районе. Жители дома внимательно наблюдают за начавшимися работами в их дворе. Подрядчик при помощи спецтехники уже начал ремонтировать тротуары, а совсем скоро здесь появится новый асфальт.

- Сейчас мы демонтируем бордюр на внутридворовом проезде, - объясняет корреспондентам «КП-Волгоград» прораб Алексей Анисимов. – Здесь установим около 450-ти метров садового бордюра. Далее уложим щебеночное основание на новом внутриквартальном проезде, а потом и асфальт.

Советский район один - из лидеров по активности людей, желающих отремонтировать свой двор.

По словам местных жителей, двор дома №86 на улице Шефской не ремонтировался с момента постройки – с 1964 года.

- Во дворе нашего дома, к сожалению, никогда не было ни детской площадки, ни проезжей дороги. У нас постоянно застревали машины, спецтранспорт, такси, то есть к нашему дому добраться совершенно невозможно, - жалуется Анастасия Эдемова. Она здесь старшая по дому. - В 2016 году мы узнали, что появилась программа, в то время она называлась «Наш двор – наш дом», сейчас – «Формирование современной городской среды». Конечно ж, мы попытались в неё вступить – созвали собрание, создали совет дома, выбрали старшего по дому и начали действовать, собирать документы, бегать по разным организациям. И, наконец-то, мы попали в эту программу. Благодаря стараниям наших жителей создаётся проект, в котором мы сами решаем, что и где будет установлено. У нас будет ограждение, новые световые опоры, детский игровой комплекс. Мы добились, что у нас будет водоотлив и пешеходная дорожка. И самое главное – новая дорога, мы так долго за неё боролись. На этой неделе у нас начались ремонтные работы, ведётся демонтаж, уже покупают малые архитектурные формы, скоро уже появится детская площадка. И мы очень рады, что наши дети будут играть в нашем дворе.

Раньше детворе приходилось бегать играть в соседние дворы. Теперь у них будет своя игровая площадка. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Исходя из пожеланий жильцов, отраженных в дизайн-проекте, рабочие дополнительно построят новый выезд из двора на дорогу по улице Шефская, а также тротуарные дорожки. Здесь появятся скамейки с урнами для мусора, ограждения, пешеходная зона и детская площадка.

Активность самих жителей – важное условие программы «Комфортная городская среда». Без желания изменить свой двор в программу не попадешь. В прошлом году в Советском районе обновили пять дворов. Так, на внутриквартальной территории возле дома №3 на улице Казахской уложили новый асфальт, поставили фонари и игровую площадку.

Проект рассчитан на 5 лет, поэтому принять участие в нем могут жители любого двора до 2022 года. Программа «Комфортная городская среда» финансируется из федерального, регионального и муниципального бюджета.