Юная волгоградка вошла в число призеров федерального конкурса дизайнеров проекта «Поколение М»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-30T11:28:42+03:00

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МТС подвел итоги всероссийского конкурса юных модельеров. Работам студентки Волгоградского технологического колледжа Милены Александровой отдали свои голоса сразу два знаменитых модельера – Юлия Далакян и Игорь Гуляев.

За право получить главный приз конкурса FashionПоколение М – стажировку в модных домах Юлии Далакян и Игоря Гуляева – боролись тысячи подростков со всей страны. Ребята из Волгограда отправили на конкурс более 300 работ.

В апреле 2018 года победителя регионального этапа конкурса – Милена Александрова, Грета Васильева и Данила Назаренко – посетили мастер-класс и fashion-шоу Юлии Далакян в Ростове, получив личные рекомендации от гуру отечественной модной индустрии.

Юлия Далакян высоко оценила художественную сторону работ Милены, отметив схожесть со стилем Готье. Фото: Поколение М

По итогам федерального этапа конкурса оба наставника проекта – Юлия Далакян и Игорь Гуляев – отдали Милене Александровой второе место. Диплом призера и очки виртуальной реальности Милене вручил руководитель по работе с бизнес-рынком компании МТС в Волгоградской области Артем Ладьянов.

«Я занимаюсь дизайном одежды уже более семи лет. И пока что конкурс проекта «Поколение М» - моя самая большая победа на этом пути. Но я точно не собираюсь останавливаться на этом. Я очень хочу развиваться дальше именно в этой профессии, хочу попробовать поучиться за рубежом, поработать с русскими национальными мотивами. Надеюсь у меня все получится», - рассказала Милена Александрова.

Милена получила диплом призера и очки виртуальной реальности. Фото: Поколение М

«Мы очень рады, что наши волгоградские ребята смогли поучаствовать в таком прекрасном проекте, который может стать настоящим прорывом в их карьере. Надеюсь, что призовое место в таком конкурсе станет прекрасным заделом для будущей карьеры нашей юной звезды. Еще раз хочу отметить высокую социальную роль нашего замечательного проекта «Поколение М», который дает равные шансы детям со всех уголков страны быть услышанными настоящими профессионалами», - отметил Артем Ладьянов.

О проекте «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.