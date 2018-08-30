«Лучшая поп-группа 2018 года» выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-30T10:54:15+03:00

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Сделать селфи со звездой – мечта многих молодых людей. Встретиться и сфотографироваться с популярными эстрадными исполнителями или подарить цветы любимому артисту могут жители Котельниково во время традиционных праздников Дня «ЕвроХима», которые дарит городу компания «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Перед горожанами уже выступали «Иванушки International», Елена Темникова, Алена Апина, Лада Дэнс, Вика Цыганова и другие популярные исполнители.

В 2018 году компания подарила котельниковцам выступление «Artik & Asti». «Лучшая поп-группа 2018 года» по версии Муз-ТВ «взорвала» площадь самыми зажигательными хитами.

Звездным концертом программа праздничного дня не исчерпывалась. Утро пятницы 24 августа в Котельниково было посвящено детям. Самые маленькие горожане при помощи аниматоров раскрыли «преступление» в детективном квесте. Огромные добрые белые медведи всем без разбора дарили объятия и шарики.

Какой же День рождения без угощения? Своим маленьким гостям компания подготовила сладкий комплимент – для детей работали фонтаны с шоколадом, в который ребята окунали фрукты.

Городская молодежь не упустила возможность подебоширить прямо на главной городской площади на фестивале красок Холи. По команде ведущего участники фестиваля подбросили бомбочки с краской, и цветное облако раскрасило всех в веселую палитру лета.

На главной городской площади прошел фестиваль красок Холи. Фото: ЕХВК

Сотрудники котельниковских предприятий «ЕвроХима» отметили День рождения компании на площадке строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината. Во время официальной части торжества почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены работники, добившиеся успехов в труде и общественной деятельности.

Неофициальная часть праздника на ГОКе проходила на газонах у административно-бытовых комплексов. Веселый тимбилдинговый квест показал, каким видят работники будущее своего предприятия. Итогом праздника на ГОКе стала «Зеленая аллея» - коллеги посадили в кашпо деревца, и оставили свой след в истории предприятия, отпечатав на кашпо свои ладони.

На память - «Зеленая аллея». Фото: ЕХВК

Вечером компания пригласила всех к главной сцене города Котельниково, украшенной макетами надшахтных сооружения рудника Гремячинского ГОКа. Для самых маленьких на огромном экране состоялся просмотр мультфильма. Затем дети пережили настоящее приключение во время охоты за сокровищами форта Боярд.

Лучшие коллективы города Котельниково открыли вечернюю концертную программу, финалом которой стало выступление приглашенных звезд «Artik & Asti».

Вечером - звезды и салют. Фото: ЕХВК

Под звездопадом высотного салюта гости поздравили с Днем рождения компанию, подарившую городу большой праздник.