Из-за сбоя в системе Росреестра в Волгоградской области срываются сделки с недвижимостью

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-29T17:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария в центре обработки данных Ростелекома, из-за которой возник сбой в системе Росреестра, случилась 20 августа 2018 года. Это привело к срыву сделок с недвижимостью в Волгоградской области и в десятках других регионов страны. Наладить систему обещали сначала к 23 августа, затем к 31 числу. «В связи с накопившимся количеством обращений за получением государственных услуг Росреестра возможно увеличение сроков их предоставления», - сообщают в федеральной службе. Тем временем волгоградцы бьют тревогу и сообщают, что не регистрируют сделки, не выдают выписки из ЕГРН и не принимают документы на регистрацию права собственности уже давно. Проблема из-за смены программного обеспечения появилась еще с июля. Сейчас у многих под угрозой купля-продажа жилья, получение и рефинансирование ипотеки, оформление прав собственности на недвижимость - все, что связано с ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Часть собранных волгоградцами документов - справки, выписки - имеют сроки давности.

«Уже два месяца не могу оформить квартиру в собственность, по городу сейчас висит около 25 тысяч заявок. А те, кто продали квартиру в ипотеку, до сих пор не получили свои деньги», - сообщает Екатерина Малинина.

«Неделю назад отдали документы, положили нашу папку сверху большой стопки. Неизвестно когда заработает система. А банку нужно отчитаться в течение 45 дней, что мы стали собственниками, иначе будут начисляться пени на ипотеку», - сетует волгоградка Анна Товт. В ловушке госуслуг оказались и те, кто получил одобрение банка, но не могут оформить кредит.

«Мы уже долго не можем сделку по квартире провести из-за этого сбоя в Росреестре. Документы в МФЦ просто не принимают», - жалуются волгоградцы. А большинство сделок купли-продажи недвижимости сейчас проходит по сложной цепочке, которая в итоге может развалиться.

«У нас все сделки зависли с конца июня, нет оплаты за продажи, потому что покупатели не могут забрать документы из Росреестра», - страдают и застройщики, которые без регистрации договоров не могут получить доступ к деньгам дольщиков. А это уже вопрос продолжения строительства.

Пользуются информацией ФГИС ЕГРН и нотариусы, представители власти, различных ведомств.

Как выяснила «КП-Волгоград», документы на регистрацию права собственности сейчас все же принимают.

- Сегодня у нас впервые за долгое время приняли документы на регистрацию, - поделился с «КП-Волгоград» руководитель Красноармейского центра недвижимости Александр Касаев.

Только даты получения документов неизвестны. Сроки регистрации прав собственности увеличились. При этом конкретных дат не называют - система работает нестабильно.

- Для обработки накопившихся заявлений сотрудники Росреестра работают посменно, - сообщают в ведомстве.

Специалисты осторожно прогнозируют, что полностью на разрешение ситуации может понадобиться до двух месяцев. Есть регионы, где из-за сбоев программного обеспечения проблемы длятся уже полгода.