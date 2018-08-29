2018-08-29T16:52:30+03:00
Происшествия

В Волгограде школьник залез на верхушку тополя, чтобы спасти котенка

С дерева ребенка снимали спасатели
Екатерина МАЛИНИНА
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Мальчишке пришли на помощь сотрудники МЧС.Мальчишке пришли на помощь сотрудники МЧС.Фото: кадр с видео
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Все началось в пять утра 29 августа. Жители двора по улице Ткачева,12 в Центральном районе Волгограда, услышали жалобное мяуканье. Звук шел от высокого тополя. С трудом удалось разглядеть на нем котенка, который уже не первый месяц обитает в этом районе. Животное не смогло выбраться из высотного плена и к обеду. Сердобольные соседи набрали 112, но к ним отказались выезжать на помощь. Других, более важных дел, много.

Операция по спасению проводилась под руководством местной бабушки и девушки из этого же двора. У дерева уже столпились человек десять в основном местная детвора. Один из мальчишек Денис предложил свою помощь: он залезет на дерево и спустит несчастную животину вниз.

10-летнего парнишку пытались отговорить, но он заверил, что уверен в своих силах – занимается самбо. Школьник быстро поднялся на уровень 5 этажа (15 метров), где сидел котенок. В это время внизу приготовили для животного «аэродром» для посадки из куска ткани.

- Парень скинул пленника вниз, где его поймали, после чего стал спускаться сам, - рассказывает "КП-Волгоград" Олег Ежиков, который видел спасение из окна соседнего дома. - Но успел добраться лишь до середины дерева - в это время во дворе заехала пожарная машина.

Кто-то из благоразумных соседей вызвал МЧС, чтобы помочь парню. Дениса спустил вниз спасатель. После чего мальчик отправился домой. Скорее всего, его ждет серьезный разговор с родителями. Все же не стоит подвергать себя такому риску ради котенка.

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