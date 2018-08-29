В парке за "Авангардом" сделают детский городок и Аллею влюбленных

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-29T15:34:22+03:00

Все горки в парке снесут в этом году. Фото: администрация Волгоградской области

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В Кировском районе самые дешевые квартиры по городу. Причины простые: в нем плохо развита инфраструктура, мало мест для отдыха всей семьей и много черных дыр в благоустройстве.

Но это начали исправлять. Благоустроили площадь перед "Авангардом" – сделали «сухой» фонтан, построили парк «Доблести и славы» на улице Кирова. Теперь добрались до парка за «Авангардом». В прошлом году администрация получила грант в 7 миллионов на его обновление.

Территорию парка разделят на несколько зон.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Сейчас территория разделена на две части. Ту, что ближе к ДК, закроют на реконструкцию уже в этом году. Сначала подведут необходимые коммуникации, очистят территорию от старых качелей и лавочек. Ну а в 2019 начнут строить. Проект почти готов и утвержден – кировские власти вносят свои коррективы. Известно, что будет новая сцена, спортивная площадка (оставят тренажеры Спортмастера), детская зона с разделением на малыше и детвору постарше, зона для «променада» с лавочками и дорожками и даже Аллея влюбленных.

Вторую часть парка собирались отдать инвесторам – сейчас там старые карусели и разобранная плитка. Договор с нынешним арендатором заканчивается в ноябре. После этого чиновники готовы выслушать предложения от бизнесменов. Сейчас уже есть два предложения. Но если они не подойдут, город сам будет благоустраивать территорию. Губернатор Андрей Бочаров, который 29 августа проехал по Кировскому с инспекцией, обещал добавить сумму на реконструкцию.

Вторую часть парка хотят отдать инвесторам.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Кстати, обмолвился глава региона и о преображении Набережной имени Высоцкого.

- В районе, где есть доступ к Волге, должно быть свое красивое место отдыха у воды.

Вот только пока это не в ближайших планах. Исполнили бы все, что наметили по парку. Кировчане скажут спасибо.