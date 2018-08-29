В Волгограде ликвидировали Кировскую свалку, которая травила весь город

СЕГОДНЯ 13:38 2018-08-29T13:46:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Про свалку в Кировском районе знает весь город . И славу она получила дурную уже давно. Огромное пространство, заполняемое мусором в течение 60 лет, горело и травило весь город. В некоторые дни удушающий запах доходил и до Центрального и до Дзержинского районов.

Долго так продолжаться не могло и власти сумели добиться от Москвы денег на условиях софинансирования - вместе с областными получилось 812 миллионов 973 тысячи рублей. Но в тот момент сложно верилось, что ее в принципе можно убрать – слишком внушительными выглядели горы дымящихся отходов на 39 гектарах территории.

Подрядчик обещал ликвидировать ее за год, при этом выполнить все экологические нормы. За процессом поручили наблюдать экологическому совету при Облдуме и ученым. Но даже с таким контролем умудрялись возить груженые камазы днем (разрешено делать это только в ночное время), без спецзащиты. Жалоб от общественников хватало. Но свалку все-таки убрали.

«Комсомолка» приезжала на полигон в прошлом году, когда экскаваторы только начали разрывать горящие слои и приехала сейчас. Разница колоссальная. Пятнадцатиметровые насыпи мусора и чистое поле. Запах еще остался, но и он через год уйдет. Власти даже обещали заново отстроить дорогу через поселок, которую в конец убили камазами с мусором.

- Работы выполнили на 99 процентов. Это первый этап. Теперь предстоит восстановить землю, засеять территорию травой, скосить и так несколько раз. А потом уже решать, что делать с этим местом. Это действительно великое событие. И не только для кировчан, но и для жителей всего города, - говорит губернатор Андрей Бочаров.

Единственные, кто недоволен результатом – жители Светлого Яра. Именно к ним вывозили все отходы. Мусором вперемешку с сорбентами и опоками засыпали опасный пруд накопитель с синтетическими жирными кислотами. Но, по словам экологов, он стал после таких манипуляций более безопасным, чем раньше. Хотя светлоярцы с этим не согласны: они хотят здоровой среды для себя и своих детей.

Проблему пруда-накопителя обещают решать дальше, его засыпали только наполовину. В Светлом Яре в ближайшее время пройдет экологический совет, на который приедет губернатор. Защитникам родного поселка дадут высказаться.

Кстати

Кировскую свалку убрали. Но на очереди еще несколько крупных объектов. В 2018-2019 годах очистят от мусора Среднеахтубинский района (около 18 крупных свалок). Затем на очереди свалка в Урюпинском районе. Обещают не забыть и про Городищенский район, где горы мусора доставляют массу проблем местным жителям. Деньги на Волго-Ахтубинскую пойму и Урюпинск уже выделили.