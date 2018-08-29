На Красном отремонтировали подземный переход

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-29T13:07:54+03:00

Свой 429-й день рождения Волгоград отметит в первые выходные сентября. Перед праздником в городе наводят марафет. Ведь фейерверка и концерта звезд для создания праздничного настроения не достаточно, если от лебеды и амброзии сильная аллергия, на тротуарах ноги можно переломать, а в подземный переход вообще спуститься страшно. Еще в начале августа городские власти начали наводить марафет. Обещали покосить сорную траву – ждем. Еще одним долгожданным «подарком» для горожан должен был стать отремонтированный подземный пешеходный переход на «Больнице Ильича». В этом году он не просто плачевно выглядел, а был по-настоящему опасен из-за аварийного состояния ступеней, которые разрушались все сильнее с каждым днем. Ремонт обещали завершить к концу августа. Сделали - теперь подземка предстала волгоградцам в розовом цвете.

Так выглядели спуски в переход в середине июля.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Опасные участки росли и расширялись, обойти их становилось все сложней.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщает «КП-Волгоград», разрушенные ступени отлили заново из бетона. Восстановили лестницы на всех четырех спусках. Разрисованные местными «художниками» стены окрасили розовым.

Разрушенные ступени восстановили, разрисованные стены покрасили.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рабочие практически завершили ремонт.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас в переходе завершают последние ремонтные штрихи, но подземка уже не опасна. Правда, в городе она далеко не единственная требовала внимания.