С Днем работников нефтяной и газовой промышленности

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-29T10:47:52+03:00

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Уважаемые коллеги, работники и ветераны нефтегазового комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс является одним из ключевых элементов благополучия общества. Специалисты нефтяной и газовой отрасли выполняют сложную и ответственную работу. Люди, посвятившие жизнь этой профессии, трудятся на благо всей России, обеспечивая комфортные условия для проживания.

На протяжении десятилетий газовики волгоградской области решают сложные задачи газификации, осуществляя бесперебойную и безаварийную поставку газа потребителям.

Газификация Волгоградской области началась в 1953 году. С тех пор было проведено много работы, приложены огромные усилия специалистов для обеспечения безопасного и надежного газоснабжения населения, промышленных и коммунально-бытовых компаний. Успех в развитии газовых организаций региона – это результат высокого профессионализма и многолетнего опыта коллектива газовиков.

Бесценный вклад в становление газового хозяйства области привнесли ветераны, чей самоотверженный труд заложил основу для развития предприятий, стал поводом для гордости и предметом для подражания. Дорогие ветераны! Хочу выразить вам особую благодарность за ваш профессионализм и преданность своей профессии. Сегодня молодое поколение газовиков успешно продолжает начатое вами дело: внедряются инновации, применяются современные технологии и материалы, осуществляется модернизация и реконструкция газовых сетей.

Дорогие коллеги! В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, новых достижений и семейного благополучия!

Александр СИДОРОВ,

генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград»