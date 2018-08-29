2018-08-29T10:47:52+03:00
Общество

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Поздравление генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александра Сидорова
Поделиться:
Александр Сидоров. Фото: Газпром газораспределение ВолгоградАлександр Сидоров. Фото: Газпром газораспределение Волгоград
Изменить размер текста:

Уважаемые коллеги, работники и ветераны нефтегазового комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс является одним из ключевых элементов благополучия общества. Специалисты нефтяной и газовой отрасли выполняют сложную и ответственную работу. Люди, посвятившие жизнь этой профессии, трудятся на благо всей России, обеспечивая комфортные условия для проживания.

На протяжении десятилетий газовики волгоградской области решают сложные задачи газификации, осуществляя бесперебойную и безаварийную поставку газа потребителям.

Газификация Волгоградской области началась в 1953 году. С тех пор было проведено много работы, приложены огромные усилия специалистов для обеспечения безопасного и надежного газоснабжения населения, промышленных и коммунально-бытовых компаний. Успех в развитии газовых организаций региона – это результат высокого профессионализма и многолетнего опыта коллектива газовиков.

Бесценный вклад в становление газового хозяйства области привнесли ветераны, чей самоотверженный труд заложил основу для развития предприятий, стал поводом для гордости и предметом для подражания. Дорогие ветераны! Хочу выразить вам особую благодарность за ваш профессионализм и преданность своей профессии. Сегодня молодое поколение газовиков успешно продолжает начатое вами дело: внедряются инновации, применяются современные технологии и материалы, осуществляется модернизация и реконструкция газовых сетей.

Дорогие коллеги! В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, новых достижений и семейного благополучия!

Александр СИДОРОВ,

генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Открыта продажа билетов на игру волгоградского «Ротора» и «Зенит-2»
В Волгограде скончался прославленный тренер Левон Акопян
Прожиточный минимум для волгоградцев увеличили почти на триста рублей
В Астрахани пациент тубдиспансера убил собутыльника по палате
За два месяца 13 волгоградцев отравились грибами
В Волгограде пьяный водитель перевернул авто с двумя детьми
В Волгограде число ВИЧ-инфицированных снизилось в два раза за этот год
В Волгограде модернизировали котельную на улице Камской
Путин уволил главу волгоградского УФСИН
Прокуратура заставила чиновников принять на баланс бесхозную дорогу
К сентябрю ремонт улицы Советской в Волгограде закончат
Волгоград попал в ТОП-10 популярных у туристов городов России
Выборы в гордуму Волгограда пройдут под охраной
Волгоградского депутата Осипова заставили публично извиниться за мат в думе
В волгоградских магазинах торгуют дешевой некачественной школьной формой
В Волгограде ко Дню города выберут самый красивый двор
30 августа горожан и гостей зовут на бесплатную экскурсию по Волгограду
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за нападение с ножом на полицейских
Водителю тягача за смертельное ДТП в Волгограде грозит пять лет колонии
В Волжском спасатели час тушили пожар на мебельном складе
В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат воду
Волгоградские лагеря получили миллион штрафов за антисанитарию и тесные спальни
Гаишники рассказали водителям, как не уснуть за рулем
В Волгограде двух пропавших школьниц нашли у родни
7 сентября в Волгограде выступит Денис Майданов
В Волгограде пропали две подружки-школьницы