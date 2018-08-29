Счастья и процветания любимому Волгограду

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-29T10:40:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорогие волгоградцы!

От всей души поздравляю с нашим общим праздником – Днём города.

Наш Волгоград имеет славные традиции, многовековую историю.

В разные эпохи на нашей земле происходили события, повлиявшие на ход мировой истории. И мы по праву гордимся нашими земляками, чьи имена известны всему миру, да и всеми жителями, кто вкладывает частичку души в свой труд на благо родного города.

Какие бы испытания ни выпали на долю нашего города, наши земляки очень достойно преодолевали их, становясь сильнее, поднимаясь на новые, более высокие ступени развития. Сегодня наш город растёт и развивается. Каждый день приносит новые достижения, новые события, которые становятся заделом для будущего. И каждый из нас вписывает свою страничку в славную летопись Волгограда. В этот праздничный день мы в очередной раз осознаем, что каждый из нас – творец истории родного города, и от каждого из нас зависит будущее.

Волгоградская земля щедра на таланты. Впечатляющие победы наших земляков в спорте, на международных фестивалях, творческих конкурсах тому подтверждение. Наш город также славится достижениями учёных, педагогов, врачей.

Жизнь стремительно движется вперед, выдвигая перед нами новые задачи. Уверен, все эти задачи нам по плечу! Ведь только объединив усилия, мы сделаем наш город на Волге ещё краше, комфортнее и современнее.

Дорогие земляки! Я желаю, чтобы все ваши мечты исполнялись. Чтобы у нас над головами было мирное небо. И чтобы у каждого из нас была уверенность в завтрашнем дне. Счастья и процветания каждой семье и нашему любимому Волгограду!

Генеральный директор ООО «Фирма «Султан» Николай Султанов.

На правах рекламы