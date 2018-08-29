2018-08-29T10:26:14+03:00
Общество

Смелого продвижения к новым горизонтам и уверенности в завтрашнем дне!

Поздравление с Днем работников нефтяной и газовой промышленности
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Андрей Горбатиков, генеральный директор ООО «Газнефтесервис». Фото: ГазнефтесервисАндрей Горбатиков, генеральный директор ООО «Газнефтесервис». Фото: Газнефтесервис
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья, работники и ветераны нефтегазовой отрасли!

Сердечно поздравляю всех с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности, который традиционно отмечается в начале осени!

В этот день мы с гордостью чувствуем свою принадлежность к профессиональному сообществу людей, самоотверженный труд которых укрепляет мощь топливно-энергетического комплекса страны.

Одним из предприятий, входящих в нефтегазовую отрасль Волгоградской области, является ООО «Газнефтесервис», которое осуществляет добычу, подготовку и переработку природного газа и успешно функционирует на территории Жирновского района.

В 2018 году произошло знаменательное событие: запущена новая технологическая установка, позволяющая производить новую продукцию с более высокой добавленной стоимостью - пропан-бутан технический. Важно также, что реализованный проект имеет экологическую направленность, существенно уменьшает количество сжигаемых на факелах газов.

Наше предприятие продолжает развиваться, модернизируя производственные мощности, создавая новые рабочие места и обеспечивая достойной заработной платой немалое количество жителей Жирновского района.

Сегодня коллектив нашего предприятия способен решать самые сложные задачи, реализовывать самые смелые проекты и обеспечивать стабильность работы предприятия.

Все достижения нашего предприятия - это ежедневная работа наших специалистов и инженерно-технических работников, настоящих профессионалов своего дела. Накануне Дня работника нефтяной и газовой промышленности хочется особо поблагодарить коллектив за добросовестное выполнение своих обязанностей, высокий профессионализм, компетентность и трудолюбие.

От руководства компаний и коллектива ООО «Газнефтесервис» и Volga Gas поздравляю вас с праздником! Желаю коллективу компании благополучия, процветания, смелого продвижения вперед к новым горизонтам, уверенности в завтрашнем дне!

В день профессионального праздника желаю всем коллегам и партнерам новых трудовых успехов и достижений в выбранном деле! Благополучия и здоровья вам, вашим родным и близким!

Андрей Горбатиков, генеральный директор ООО «Газнефтесервис».

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