Одна из наших главных ценностей - помогать!

2018-08-29T10:18:10+03:00
Общество

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Леруа Мерлен - это не только низкие цены и ремонт, но и корпоративная социальная ответственность
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На современном рынке работодателей сейчас существует широкий выбор. Кто-то предлагает сезонную занятость, кто-то скользящий график, кто-то стандартную работу с 9 до 18. Как говорится, на любой вкус и цвет. Но есть и те, кто хочет и дает больше. Одной из таких компаний является Леруа Мерлен. Она, как работодатель, считает своим долгом заботиться не только о стабильной занятости сотрудников, но и об их здоровье.

Так, например, в магазине Леруа Мерлен Волгоград для каждого, кто работает в компании предоставляется полис дополнительного медицинского страхования, который дает возможность пройти обследование в лучших клиниках города. А также на территории магазина есть уютный спортзал с базовым инвентарем. Посетить его может каждый работник в любое время, нужно лишь пройти инструктаж. Приятно, когда слова подкрепляются делом, и это как раз тот случай, ведь все вышеперечисленное - часть большого общероссийского проекта по заботе о здоровье. Такие условия дают возможность поддерживать себя в оптимальной форме.

Еще одним интересным моментом является организация спортивных мероприятий для сотрудников. Уже прошли соревнования по настольному теннису и игре «падающая башня». В 2012 году в магазине сформирована футбольная команда, принимавшая участие в 4 турнирах. В одном из них заняли 3-е место. После открытия магазина в городе Волжском существенно изменился состав, проведена работа над общей командой. Сейчас в ней 23 человека основного состава и большое количество желающих. Ребята планируют участие в городских соревнованиях. Проводят регулярные тренировки на стадионе «Альфа Арена» и разрабатывают стратегию игры. Объединенные командным духом, продавцы, менеджеры и руководители из просто коллег по работе становятся еще и друзьями. А, как известно, крепкой и сплоченной команде любая преграда по плечу.

В заключении хочется сказать, что к выбору работодателя нужно подходить очень ответственно и внимательно. Тщательно рассматривать предложения и «плюшки». Тогда работа станет не только источником дохода, но сама по себе наградой, а компания, в которой работаешь, еще и другом. И Леруа Мерлен, безусловно, одна из них.

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