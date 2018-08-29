Много риска - и ничего

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-29T09:37:24+03:00

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Время от времени на автозаправочные станции нападают. Мотивы грабителей представить несложно. Вот АЗС с немногочисленными сотрудниками, вот касса с выручкой - дождись ночного времени, ворвись, припугни, и крупная сумма у тебя в руках. Всего и дел, заманчиво.

Так может показаться на первый взгляд. А на второй? О том, как обеспечена безопасность АЗС, мы беседуем с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскне-фтепродукт» Юрием Ежовым.

Овчинка и выделка

- Юрий Юрьевич, криминальные инциденты, в том числе со стрельбой и трагическим исходом, на АЗС, увы, случаются. Нередки разбои в странах Европы - Сербии, Румынии, Польше. При этом число нападений на российских АЗС «ЛУКОЙЛа» стремится к нулю, такова статистика. Почему?

- На большой куш грабителям рассчитывать точно не стоит. Основная масса платежей клиентов на АЗС «ЛУКОЙЛа» осуществляется в безналичной форме, количество наличных денег в кассе фактически не превышает 5 тысяч рублей. Все, что сверх, немедленно отправляется в темпокассу - специальный электронный сейф с временной задержкой открывания. Персонал АЗС даже при желании не может открыть его до тех пор, пока не пройдет определенное время после активации. Сам сейф подключен к системе тревожной сигнализации и автоматически вызывает вооруженную группу быстрого реагирования. Ее «подлетное» время составляет лишь несколько минут.

- Это днем, но нападения-то совершаются в основном ночью.

- По ночам на станциях осуществляется так называемый «ночной режим»: двери блокируются специальным устройством с дистанционным управлением. Поздние клиенты могут войти внутрь помещения АЗС лишь после того, как персонал и охрана убедятся в отсутствии у них агрессивных намерений. Кроме того, стеклопакеты помещения АЗС, входные двери и тамбуры укреплены специальной защитной полимерной пленкой, устойчивой к пробиванию.

Масштабную модернизацию технических систем безопасности мы начали еще в 2014 году и годом спустя завершили. Принятые меры давно уже доказали свою эффективность. Например, в разные годы было несколько попыток ограбления наших АЗС в Волгограде, Волжском и Светлом Яре, которые закончились ничем. Во всех случаях грабители просто не смогли проникнуть внутрь помещений и в итоге сбежали с пустыми руками.

Активно работает наша служба безопасности. Чтобы обеспечить общественный порядок и предотвратить криминальные посягательства, она тесно взаимодействует с правоохранительными структурами на всех уровнях. Кстати, серьезную, а порой и ключевую помощь в раскрытии преступлений оказывают развернутые на АЗС нашего предприятия системы видеонаблюдения высокой четкости. Так, в 2014 году с их помощью было раскрыто два нападения. Преступники были задержаны и преданы суду.

- А велико ли наказание в таких случаях?

- Наказание за разбой, предусмотренное российским законодательством, составляет не менее восьми лет лишения свободы. При этом не важно, было ли у преступника в руках огнестрельное оружие или обычная палка. А максимальная добыча грабителя, как мы уже говорили, не превысит пяти тысяч рублей. Люди просто не понимают, что взять практически нечего, а вот свободу потеряют надолго. Так что овчинка выделки не стоит. Отвечать все равно придется

- Юрий Юрьевич, нападения на АЗС - дело, увы, традиционное. Но в последнее время возник еще один вид краж и мошенничества, который связан с введением на автозаправочных станциях новой услуги - пост-оплаты…

- Действительно, в конце 2016 года на АЗС и АЗК ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефтепродукт» введена система пост-оплаты топлива. Суть ее проста: сначала заправляем машину, потом платим. Водителю необходимо приехать на АЗС, сказать заправщику, какой вид топлива и какое количество литров ему нужно, затем идти на кассу. Пока клиент оплачивает свой заказ, его автомобиль будет заправлен. Экономия времени налицо. И подавляющее число наших клиентов оценили новую услугу по достоинству.

Однако, по статистике полутора лет, время от времени попадаются недобросовестные водители. Они уезжают с АЗС, не заплатив за товар. Как, например, житель Волжского, который в конце декабря прошлого года заправился дизельным топливом почти на 4 тысячи рублей и скрылся. Разумеется, он был быстро найден и привлечен к ответственности. Ведь наши АЗС, где введена система пост-оплаты, оборудованы системами видеонаблюдения высокого разрешения. Они позволяют надежно документировать факты уезда без оплаты, а персонал станций обучен порядку действий в таких ситуациях. При этом осуществляется тесный контакт с правоохранительными органами, которые незамедлительно реагируют на сообщения с АЗС.

- Однако наряду с ворами и мошенниками есть и просто забывчивые или рассеянные клиенты. С ними-то как быть?

- Ситуация ситуации рознь. Рассеянным или забывчивым водителям мы идем навстречу. Клиентам, у которых, например, не оказалось достаточно средств на банковской карте, предлагается составить соответствующий документ, которым им отводится несколько дней на погашение задолженности. Во всех других случаях в дело вступает полиция. А это уже серьезная история, и в нее лучше не попадать.

За такие правонарушения законодательством РФ предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная. В зависимости от суммы нанесенного ущерба тем, кто уехал, «забыв» оплатить, грозит ст. 158 Уголовного кодекса («Кража») либо ст. 7.27 Административного кодекса («Мелкое хищение»). А в зависимости от обстоятельств совершения - ст. 161 Уголовного кодекса («Грабеж») либо ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Я ссылался на инцидент с жителем Волжского, но есть и более серьезные случаи. Например, в 2017 году полиция вместе со службой безопасности «ЛУКОЙЛ» задержала группу лиц, которая в течение полугода, меняя номера на автомобиле, а то и вовсе без номеров, совершила несколько увозов топлива без оплаты. Было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Преступники уже осуждены.

- Юрий Юрьевич, а не думали вовсе отказаться от пост-оплаты? Раз уж она провоцирует правонарушения…

- Ну, мы же не отказываемся от ножей, хотя периодически кто-то использует их как орудие преступления. Пост-оплата является существенным элементом комфорта для наших клиентов. В абсолютном большинстве это нормальные, порядочные люди, для которых, собственно, мы и работаем, развиваем виды сервиса. Что касается воров и мошенников, то их не так уж много. А будет еще меньше, как только возможный правонарушитель осознает простую истину: уйти от ответственности не удастся. Никак. А клеймо на всю жизнь останется.

- Мы беседуем незадолго до профессионального праздника - Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Что бы вы в связи с этим хотели пожелать своим коллегам?

- От души хочу, чтобы мои коллеги всегда были здоровы и благополучны, чтобы в их домах было тепло и уютно, чтобы родные и близкие всегда их любили. Своим нелегким трудом они заслуживают этого сполна. C наступающим праздником!