Волгоградцев приглашают на концерт Португальского Фаду

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-28T19:05:34+03:00

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Концерт «Ночь в Лиссабоне» - это возможность на два часа перенестись в самую далекую европейскую столицу, а заодно и в свою юность, когда каждый из нас мысленно бродил по узким улочкам древнего города вместе с молодым капитаном Грэем, что искал алый шелк на паруса своей шхуны.

Старинный Лисс, город-греза, город-наваждение, возникший «на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками» - это тот Лиссабон, в котором бывал каждый, кому довелось прочесть “Алые паруса” великого Александра Грина. И он все еще существует, несмотря на глобализацию, технологии и двадцать первый век. Он живет в музыке, которую теперь почти не услышишь даже в самом Лиссабоне – в fado castiço, «природном», настоящем, изначальном фаду, нетронутом ни шоу-бизнесом, ни модой. В таком фаду, которое рождается из звуков гитар, голоса певца и сердец слушателей.

И потому свой пятый сезон Российский Дом Фаду открывает сольным концертом Криштиану де Соузы – одного из немногих молодых музыкантов, которые хранят традиции fado castiço.

Глубокий, богатый голос Криштиану – это голос мужчины, поющего о любви: к женщине, к городу, к жизни. Это будет третий приезд Криштиану де Соузы в Россию, и на этот раз он привезет программу, составленную из лучших классических фаду. Alfama, Estrela da Tarde, Homem da Cidade и, среди других жемчужин жанра, разумеется, Lisboa Menina e Moça, без которой не обходится ни одна ночь фаду.

Вместе с Криштиану в Россию приедет «золотое инструментальное трио Лиссабона»: Антониу Нету (виола), Жоржи Каррейру (бас) и виртуоз португальской гитары, один из самых обаятельных и востребованных музыкантов Португалии, Сандру Кошта. Надо сказать, что во многом успех музыки фаду в России начался с его незабываемых гитарных импровизаций, которые неизменно приводят в восторг даже слушателей, далеких от фаду.

Проживите «Ночь в Лиссабоне» вместе с Российским Домом Фаду. Ведь эта музыка словно далекие огни родной гавани, где для счастья нужно так мало – всего лишь быть там.

Мы привезем вам не только фаду – мы привезем вам Лиссабон.

Ночь Фаду – это не просто концерт, это возможность на несколько часов перенестись в прекрасный и далекий Лиссабон. Перед концертом вы сможете посмотреть новые фаду-уроки португальского языка от Дины Паулишты. Ждем вас в Волгоград 6-го октября в концертном зале Волгоградская консерватория им. П.А.Серебрякова по адресу г. Волгоград, улица Мира, 5А

Билеты со скидкой здесь.