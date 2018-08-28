ŠKODA OCTAVIA: четыре автомобиля в одном

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-28T15:50:49+03:00

Житель города в машине проводит значительную часть времени, используя свое авто круглый год. Поэтому и выбирает ее, учитываются многие факторы

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ПОКОРИТЕЛЬ ГОРОДА

Житель города в машине проводит значительную часть времени, используя свое авто круглый год. Поэтому и выбирает ее, учитываются следующие факторы:

- Надежность. Машина практически все время под открытым небом: летом палящие лучи солнца, весной и осенью дожди, зимой снег, мороз и грязь;

- Комфорт - мощный кондиционер, печка, хорошая мультимедиа. Лето в пробках хочется прохладного воздуха, а зимой нужно, чтобы салон быстро прогрелся и на работу ехать уже в теплой машине;

- Экономичность. У цен на топливо только одна тенденция – рост. Автомобили, потребляющие 10 и более литров на 100 км, непозволительная роскошь;

- Мощный мотор. Кажется, в городе не погоняешь, но чтобы успеть перестроиться я в потоке машин, требуется автомобиль, который быстро набирает скорость и четко реагирует на руль.

Для этого идеально подходит ŠKODA OCTAVIA. Модель базируется на платформе MQB, которая является основой для разных автомобилей концерна Volkswagen , в том числе бренда премиум-класса Audi . Поэтому для OCTAVIA предлагается намного больше систем безопасности, чем для мащин конкурирующих марок:

- Ассистент выезда с парковки задним ходом;

- Система контроля слепых зон;

- Система контроля дистанции;

- Адаптивный круиз-контроль;

- Ассистент движения по полосе;.

- Ассистент парковки.

Салон ŠKODA OCTAVIA очень просторный с отличной эргономикой и качественными отделочными материалы, плотными и удобными сиденья. В зависимости от комплектации в ŠKODA OCTAVIA доступен обогрев руля, беспроводная зарядка смартфона, полностью светодиодные фары, 2-зонный климат-контроль. Задние пассажиры могут воспользоваться двумя USB-разъемами и откидными столиками. Вершина эволюции — топовая мультимедийная система с дисплеем диагональю 9,2 дюйма.

ŠKODA OCTAVIA – один из лидеров в C-классе по экономичности двигателя. Автомобиль потребляет 4,5 л/100 км на трассе и 5,4 л/100 км при движении в смешанном цикле. Инженерам удалось достичь таких низких показателей расхода топлива на бензиновом моторе объемом в 1.4 литра (мощностью 150 л.с.) с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска под высоким давлением.

Моторная гамма ŠKODA OCTAVIA для России включает версии: с турбирированными двигателями объемом 1.4 и 1.8 литра, мощностью 150 и 180 л.с соответственно, а также с атмосферной «четверкой» 1.6, которая выдает 110 л.с. Множество вариантов компоновки двигателя и коробки передач позволят подобрать каждому покупателю такую комбинацию, которая полностью соответствует его потребностям.

СЕМЕЙНАЯ МАШИНА

Фото компании Волга Раст Октава.

Авто для семьи – машина которая должна быть безопасной, комфортной, вместительной, надежной, список можно продолжать до бесконечности. OCTAVIA остается невероятно просторной, даже при полной загрузке. На заднем сиденье смогут с комфортом разместиться три пассажира. В стандартное оснащение модели входят крепления Isofix и Top Tether для установки детских кресел на двух задних сиденьях второго ряда. Карманы в спинках передних сидений, вещевые ниши в задних дверях помогут держать под рукой все необходимое: книги, игрушки, бутылки с водой. Задняя обивка передних кресел с моющимся покрытием, которое легко вымыть, если ребенок испачкал его.

Вместительность багажника ŠKODA OCTAVIA поражает: 568 литров и 1558 литров при сложенных задних сиденьях для кузова лифтбэк и 588 литров / 1718 литров для кузова Combi. В нем можно перевезти все, что нужно от покупок из супермаркета до холодильника на дачу. При этом благодаря множеству крючков и сеток все вещи в багажнике надежно закреплены.

Широкий набор систем безопасности гарантирует заботу компании ŠKODA. Жизнь и здоровье водителя и пассажиров защищают девять подушек безопасности и системы поддержания курсовой устойчивости ESC. Контроль за ситуацией на дороге осуществляется с помощью системы автоматического торможения, контроля слепых зон, адаптивного круиз-контроля и ассистент движения по полосе.

Мощный мотор с низким потреблением топлива и мягкая подвеска – отличное сочетание для длительных поездок на OCTAVIA всем семейством.

СПОРТИВНОЕ АВТО - ŠKODA OCTAVIA RS

Фото компании Волга Раст Октава.

Самые быстрые автомобили в семействе ŠKODA OCTAVIA традиционно имеют приставку RS. Спортивный лифтбек называется OCTAVIA RS, спортивный универсал — OCTAVIA COMBI RS.

Под капотом прокаченных версий чешских авто – двухлитровый бензиновый турбомотор, мощность которого теперь составляет 230 л. с. вместо прежних 220. OCTAVIA RS с автоматом разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,8 с (6,7 — с механикой), OCTAVIA COMBI RS — за 7,0/6,8 с соответственно. Максимальная скорость — 245–250 км/ч в зависимости от типа кузова и коробки.

Спортивная подвеска уменьшает дорожный просвет на 29 мм по сравнению с обычной версией. Задняя колея стала на 30 мм шире по сравнению с предшественником, что способствует лучшей устойчивости автомобиля. Кроме того, тормозные суппорты красного цвета подчёркивают динамичный характер новой ŠKODA OCTAVIA RS.

Рулевое управление с переменным передаточным отношением, система выбора режима движения Driving Mode Selection с функцией генерирования спортивного звука выхлопа Performance Sound Generator (опциональное оборудование), а также электронная система контроля курсовой устойчивости ESC с электронной блокировкой дифференциала XDS+ повышают удовольствие от вождения автомобиля ŠKODA OCTAVIA RS. Система выбора режима движения Driving Mode Selection позволяет водителю устанавливать один из трёх режимов: Comfort, Normal или Sport.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА – ŠKODA OCTAVIA SCOUT

Выезд на природу, на пикник, в лес по грибы-ягоды, да просто к родственникам в деревню или к родителям на дачу мы редко совершаем в одиночку. Чаще всего это делается с друзьями или всей семьей. Для этого автомобиль кроме хорошей проходимости должен обладать и серьезной вместительность. Конструкторы для таких случаев разработали отдельную модификацию - ŠKODA OCTAVIA SCOUT.

Фото компании Волга Раст Октава.

По сравнению с обычной моделью ей увеличили клиренс и теперь он составляет 171 мм. Приподнятая OCTAVIA не потеряла своих драйверских качеств, в поворотах она по-прежнему точна и послушна. На трассе машина демонстрирует отличную динамику. С двигателем 1.8 TSI мощностью 180 л. с. и 6-ступенчатым автоматом DSG он разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с.

Кроме увеличенного клиренса автомобиль прошел серьезную заводскую подготовку для эксплуатации вне асфальтового покрытия. Система полного привода, защитный обвес из композитного материала - модель претендует на звание самого функционального универсала в семействе OCTAVIA. Для поездок по бездорожью предусмотрен специальный режим off road, при включении которого, в частности, активируется ассистент движения на спуске и перестраивается работа ABS для уменьшения тормозного пути на таких сложных поверхностях, как снег, песок и гравий. В стандартной комплектации модель оснащается системой электронной блокировки дифференциала EDL на передней и задней осях. В сочетании с полным приводом EDL способствует лучшей проходимости автомобиля. Многодисковая муфта с электронным управлением расположена непосредственно на задней оси. Блок управления учитывает сигналы от: частоты вращения двигателя + положения педали акселератора + датчиков скорости колеса + выключателя стоп-сигнала + датчиков для поперечного и продольного ускорения + датчика угла поворота рулевого колеса и рассчитывает оптимальное распределение мощности между отдельными колесами. При нормальных условиях большая часть мощности передается на передние колеса. Если машина находится на скользких дорогах, электронно управляемая многодисковая муфта распределяет крутящий момент между всеми колесами за миллисекунды. Например, в ситуации когда наблюдается плохое сцепление двух передних левого заднего колеса полноприводная ŠKODA OCTAVIA SCOUT может избежать застревания, направляя до 85% мощности на одно колесо у которого хорошее сцепление с дорогой.

Записаться на тест-драйв ŠKODA OCTAVIA можно у официального дилера ŠKODA компании Волга Раст Октава по тел: +7 (8442) 55-26-55

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