Спортивный подарок для мальчишек и девчонок Жилгородка

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-28T15:40:53+03:00

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Площадка представляет собой многофункциональный комплекс, который позволит заниматься здесь любителям, начинающим сторонникам уличных видов спорта и просто играть детям. Маленькие жители многоквартирного дома на улице 51-й Гвардейской Дивизии, 28, очень ждали этого события.

- Жители именно этого микрорайона просили установить площадку во дворе их дома. И мы решили поддержать их инициативу, - заявила на церемонии открытия директор Волгоградского филиала МТС Мещерякова Наталья Владимировна. - Очень рада, что мы смогли сделать такой подарок. Это небольшой вклад, чтобы ваш образ жизни был здоровее, а досуг - интереснее. Наслаждайтесь и пользуйтесь с удовольствием!

Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

С каждым годом своей жизни детишки становятся все активнее и активнее. Очень важно, чтобы у них была возможность заниматься спортом. Поэтому необходимо строить общедоступные спортивные объекты как альтернативу вредным привычкам.

- В нашем дворе очень много деток, все разного возраста, и им даже негде было играть, просто бегали без дела по песку. А благодаря этой площадке они смогут хоть как-то себя занять. Пусть небольшой, но это тоже своего рода спорт, - рассказала жительница дома Екатерина Алексеева.

Благодаря совместным усилиям МТС и администрации Дзержинского района площадка будет радовать детей и их родителей. А право разрезать заветную красную ленточку было предоставлено юным спортсменам этого двора - дзюдоистам Михаилу Ивченко и Алексею Кулану.

- Я сегодня разрезал ленточку, открывал площадку - очень понравилось. Мне всего 6 лет, но я уже 2 года занимаюсь дзюдо. У меня белый пояс на кимоно, потому что я только начинаю. Раньше в нашем дворе ничего не было, а теперь я буду играть на площадке каждый день со своими друзьями, - поделился с «Комсомолкой» своими эмоциями Миша.

Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

А для того чтобы показать детям и их родителям, как правильно и безопасно заниматься спортом на подобных площадках, после открытия для всех желающих была организована небольшая разминка, которую провел действующий спортсмен, выступающий по бодибилдингу и фитнесу, профессиональный тренер Кирилл Горюнов.

Как зачарованные, дети с радостью повторяли за тренером движения, каждый хотел попробовать себя во всем. А довольные родители без всяких сомнений доверяли своих чад опытному тренеру. Подтянуться, покачать пресс, отжаться, повисеть на перекладинах - от желающих не было отбоя.

- Такие площадки очень важны, в первую очередь, для детей, чтобы растить здоровое поколение. Чем больше таких спортивных площадок, тем больше активных и привлеченных детей, - рассказал Кирилл Горюнов.

Видеть горящие глаза детей, их неподдельный интерес - дорогого стоит. Поэтому открытие площадки и небольшая тренировка с профессиональным тренером прошли на ура!

Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

ВАЖНО!

Спортивная площадка в Дзержинском районе Волгограда появилась благодаря федеральному проекту МТС «Культурный код», в рамках которого оператор поддерживает культурные и социальные традиции в регионах России. В 2018 году проект проходит в 18 городах страны.

На правах рекламы.