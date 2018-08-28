Болей за наших: корпоративные команды сразились за Кубок «Комсомольской правды»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-28T15:23:20+03:00

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Корпоративный футбол - это отличный способ сплотить коллектив, получить положительные эмоции от игры, поддерживать себя в форме и пообщаться с коллегами во внерабочее время. А когда речь идет о турнире, где честь компании отстаивают лучшие команды региона, это уже захватывающее зрелище, яркие эмоции и настоящий драйв. Именно таким стал ежегодный турнир по корпоративному мини-футболу на Кубок «Комсомольской правды». Волгоградцы пришли поддержать свои команды на стадион «Нефтяник» в Советском районе Волгограда.

За Кубок «Комсомольской правды» - 2018 боролись шесть корпоративных футбольных команд: Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», Волгоградского отделения ПАО Сбербанк, издательского дома «Комсомольская правда» в Волгограде, компании «Леруа Мерлен» и ООО «Производственная фирма «Аксиос». Участников соревнований поприветствовала представитель городского комитета физкультуры и спорта Елена Серова. Она отметила, что корпоративные турниры делают ЗОЖ все более популярным в Волгограде. И пожелала всем честной игры и заслуженной победы.

Фото: Эльмира КИМ.

Команды продемонстрировали свои футбольные навыки, корпоративный дух, сплоченность и неутомимую волю к победе. На трибунах кипели страсти, словно на поле билась за победу сборная страны. После матчей группового турнира последовала финальная серия. В напряженной борьбе определились победители. Высокий класс и стабильность показала команда Сбербанка, которая заняла высшую ступень пьедестала корпоративного турнира второй год подряд. Помимо Кубка «Комсомольской правды», победители получили главный приз - возможность провести уик-энд в одном из самых живописных уголков нашей области на базе отдыха «ЛевБерДон».

Второе место в состязаниях заняла команда «Ростелеком», которая не пропустила ни одного «комсомольского» турнира.

II место – команда «Ростелеком». Фото: Эльмира КИМ.

- Чем сплоченнее и здоровее рабочий коллектив, тем более сложные задачи ему по силам, - отметила директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала компании Екатерина Червакова. - Поэтому среди сотрудников мы всегда поддерживаем корпоративный дух и стремление к здоровому образу жизни. Мы уже четвертый раз становимся партнером корпоративного турнира, наши команды достойно представляют компанию не только в футболе, но и в других видах спорта. С удовольствием поддерживаем и принимаем участие в разных городских спортивных мероприятиях и соревнованиях.

Серебряные призеры Кубка также отправятся на турбазу «ЛевБерДон», отдохнут на природе, смогут попариться в баньке и порыбачить.

За третье место боролись команды «Титан-Баррикады» и «Аксиос». В итоге напряженной борьбы бронзовыми призерами Кубка «Комсомольской правды» стали настоящие «титаны». На предприятии большое внимание уделяют спорту, социальной поддержке сотрудников, активно работает профсоюз. Поэтому спортивные команды - сыгранные и опасные соперники даже для профессионалов. Укреплять боевой дух они отправятся на дорожках боулинга «Лебовски».

III место – команда «Титан-Баррикады». Фото: Эльмира КИМ.

Впервые в турнире принимала участие команда «Леруа Мерлен». Ребята заняли пятое место. И это далеко не предел. Ведь компания предоставляет сотрудникам все возможности для тренировок и занятия спортом.

Команда «Леруа Мерлен». Фото: Эльмира КИМ.

- «Леруа Мерлен» - это надежный партнер для любого региона. Компания активно развивает сеть местных поставщиков, создает рабочие места с гарантиями высоких стандартов в области социальной политики и охраны труда и делает ремонт и обустройство дома доступным для каждого, - отмечает директор «Леруа Мерлен» в Волгограде Александр Кивенко.

Команда «Аксиос». Фото: Эльмира КИМ.

Остальные команды хоть и не взошли на пьедестал почета, получили признание своих болельщиков, удовольствие от игры и мощный заряд энергии. И, конечно, дипломы от организаторов. Их главные победы еще впереди.

Команда «Комсомольской правды». Фото: Эльмира КИМ.

На правах рекламы.